La Nocturna porriñesa reúne a 250 ciclistas

La Nocturna, enmarcada en las Festas do Cristo de O Porriño, se celebra hoy con la organización de Master Louriña. Es una carrera de eliminación al estilo americano, con 250 participantes. El programa se abrirá a partir de las 16:00 con promesas, alevines, infantiles, cadetes, júniors, master 30, máster 40 y master 50. La carrera élite sub-23 será a las 20:30 horas.