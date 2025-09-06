Ciclismo
La Nocturna porriñesa reúne a 250 ciclistas
El programa se abre a las 16:30 y la carrera principal se disputará a las 20:30
La Nocturna, enmarcada en las Festas do Cristo de O Porriño, se celebra hoy con la organización de Master Louriña. Es una carrera de eliminación al estilo americano, con 250 participantes. El programa se abrirá a partir de las 16:00 con promesas, alevines, infantiles, cadetes, júniors, master 30, máster 40 y master 50. La carrera élite sub-23 será a las 20:30 horas.
