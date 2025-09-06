El santanderino Manuel García Muñoz comienza fuerte el Campeonato de España de Radiocontrol

Con un amanecer fresco y entre la niebla del Miño, comenzaba la primera jornada del Campeonato de España de Radiocontrol Térmico que acoge hasta este domingo Tui, prueba del Nacional que organiza la Real Federación Gallega de Motonáutica con el patrocinio de su ayuntamiento, la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, contando con la colaboración de la Comandancia Naval del Miño y Protección Civil.

Tras los entrenamientos libres y después de la reunión de pilotos con el juez de la competición, el tudense Carlos Estévez, comenzaba la primera de las categorías su prueba de apertura, con la cilindrada de 3,5 c.c., para seguir con 7,5 c.c.; 15 c.c., y 35 c.c. Se celebraban dos mangas, una por la mañana y otra por la tarde, con una duración estimada de 30 minutos, quedando pendiente tan sólo la tercera de la jornada dominical, puntuando sólo dos de ellas y descartando la de peor resultado, para obtener una clasificación que marcará las pautas de los resultados generales.

Lancha de la Guardia Civil controlando la seguridad. / Juan Caballero

En la cilindrada de 3,5 c.c. manda el gaditano Juan Antonio Cuadro, seguido de la madrileña Aurora González, siendo tercero el líder de la anterior edición, el andaluz Amaranto Gutiérrez.

En los 7,5 c.c. el primer peldaño del cajón es para el santanderino Manuel García Muñoz, al que le sigue el castellonense Antonio Sánchez, con Juan José Rivas, de Santander. El coruñés Emilio Cadaveira, es cuarto.

La cilindrada más concurrida

En los 15 c.c, la cilindrada con mayor número de participantes, el líder es el cántabro José Enrique González, con el valenciano Luis Coll en la segunda plaza, siendo el bronce provisional para el también cántabro Santiago García.

Uno de los modelos, sobre el agua. / Juan Caballero

Por último, en la potente de los 35 c.c. Manuel García mantiene un doblete al ser el cabeza de lista de los 7,5 cc, ocupando la segunda plaza el madrileño José Luís López. El tercer puesto es para el cántabro José Enrique González. El ribeirense Antonio José Fernández marcha 6 en la general.

El domingo la última prueba comienza a partir de las 10 de la mañana, para dar paso al Campeonato Gallego de Free Style. La entrega de premios, a su término, a las 13.00 horas.