Galicia exhibe su gran talento en el paracanoe

Galicia ha demostrado su potencial en el estreno del paracanoe en el Campeonato del Mundo de Maratón, que se está disputando en la localidad húngara de Gyor. Nicolas Martínez ha liderado este estreno con una medalla de oro.

Las pruebas de paracanoe solo se incluían hasta este año en las competiciones de sprint. Sí habían tenido presencia en Mundiales de maratón, pero como exhibición. La ICF decidió que también se compita de manera oficial. En Gyor esperaban regatas de 6 y 10 kilómetros y obviamente sin porteo.

La expedición española ha incluido a Nicolás Martínez (Fluvial de Lugo) en KL3; Javier Reja (Náutico de Sevilla) y José Javier Piñeiro (Ría de Aldán Gandón), en KL2; Araceli Menduíña (Ría de Aldán Gandón) en KL3. También paleaban Reja y Piñeiro en VL3 y se sumaba el palista del Náutico de Sevilla Antonio José Gómez en VL2.

Javier Reja ha logrado la plata en VL3 sobre un circuito de 10 kilómetros, quedando Piñeiro en la séptima. En VL2, Antonio Gómez se quedó a las puertas del podio.

En KL3 sobre 6 kilómetros, Araceli Menduiña entró en primera posición, pero una sanción de 15 segundos por pasar por la meta en una de las vueltas (esas boyas hay que dejarlas a derecha o izquierda) privó a Araceli de lograr el oro, obteniendo la plata. Nicolas Martínez sí sumó su primer título al vencer en KL3 sobre 10 kilómetros, a lo que se sumó la presea de bronce de Piñeiro en la final de KL2, también sobre 10 kilómetros.

España termina la competición de paracanoe segunda en el medallero por la calidad de los metales, un oro, dos platas y un bronce, solo superada por los dos oros de Austria, pero es el país que más metales acumuló con cuatro, seguido de Francia, con tres.