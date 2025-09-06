Doce detenidos

Otro día de reivindicación palestina en la ronda española. Nace el día alterado, con concentraciones en todos los pueblos mineros por los que pasa la Vuelta. Adrián Barbón, presidente asturiano, trata de calmar los ánimos al pedir la retirada del conjunto israelí y explicar que no asistirá a los actos institucionales de las dos etapas de Asturias en rechazo a la presencia del Israel-Primer Tech.

Sólo se corta una vez la etapa, cuando los ciclistas ya se preparan para las primeras rampas del Angliru. Un grupo más reducido de manifestantes ha logrado detener durante unos segundos a los corredores que iban escapados. Poco le inquieta a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que felicitó ayer al equipo de su país por su «gran trabajo» y por no ceder «al odio y a la intimidación» de los manifestantes.

Los agentes de la Guardia Civil apartaron a esos doce manifestantes de la carretera. Una vez identificados, se procedió a su detención como autores de un delito de desórdenes públicos.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, sostiene una postura contraria a la del gobierno asturiano –la Vuelta recorrerá la provincia el martes–. «Si alguien quiere manchar el nombre de las Rías Baixas, espero que con lo ocurrido el otro día en el País Vasco se le hayan pasado todas las dudas», ha declarado. El dirigente del PP ha asegurado que todas las protestas son «legítimas», pero ha añadido que «lo que no es legítimo» es que estas movilizaciones «pongan en riesgo la seguridad y la vida de los deportistas».

Diversos colectivos y organizaciones sociales, liderados por la asociación Galiza por Palestina, han convocado actos de protesta en las tres etapas gallegas. «Israel fuera de La Vuelta. No al apartheid. No al genocidio. Denuncia, boicot, movilización», dice el cartel con el que Galiza por Palestina llama a repetir en la comunidad gallega las protestas.