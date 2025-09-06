Almeida, un grande en el Angliru

A la Vuelta a Portugal se la conoce como la grandíssima. Es el acontecimiento ciclista del verano, cientos de banderas verdes y rojas, el corazón de un país encogido ahora por el accidente de Lisboa. Son los portugueses que han viajado a Asturias, los que suben el Angliru a pie y los que disfrutan con la gesta de Joâo Almeida, al que animan, corren a su lado unos pocos metros; fantástica ascensión, maravillosa subida.

Portugal suda con su vuelta, pero no consiguen exportarla. Abuelos, padres, hijos y nietos llevan décadas esperando encontrar un relevo al más grande entre todos los ciclistas nacidos y criados en Portugal: Joachim Agostinho murió al caerse por culpa de un perro como el que se cruza en el camino de la Vuelta arrastrando una silla cuando los corredores se aproximan al Angliru.

Cuando murió Agostinho todavía faltaban 14 años para que naciera Almeida, en 1998. Es del mismo año que Tadej Pogacar y, tal vez, por eso se llevan tan bien en un UAE plagado de estrellas, el equipo que ya ha ganado 6 de las 13 etapas en la Vuelta. Es el Almeida que lleva un año de victorias y es el que no quiere líos con Ayuso. Almeida y Ayuso dijeron que empezaban la Vuelta esperando que la carretera decidiera. Y pronto el portugués, sin esforzarse, se quedó al frente del equipo, muchas veces sin la compañía y la ayuda de los gregarios que camino del Angliru se esfuerzan para llevarlo lo más cómodo posible ante un Jonas Vingegaard que sin tener el mejor día, ni se plantea soltarse de la rueda del luso.

Es en el Angliru donde Almeida pasa a la acción y se sube de principio a fin el puerto, en cabeza de carrera cuando superan al luxemburgués Bob Jungels, que cuando era joven apuntaba a gran estrella. Nunca se cansa, pero tampoco Vingegaard se suelta, siempre por detrás, más porque no puede superarlo que apoderado para chuparle rueda. Ni se puede plantear disputarle la etapa. Ya lo superó una vez esta temporada cuando el portugués le birló la victoria en las montañas de la París-Niza.

Más vale llegar segundo, amarrar el jersey rojo, que caer en la tentación de verse derrotado en el esprint final. No es la imagen preferida para un campeón. «Me siento decepcionado. Quería ganar aquí, pero Joâo se ha merecido la victoria», reconoce.