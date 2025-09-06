Aceites Abril y Urbapaz enseñan la proa

Ha comenzado el espectáculo en las Rías Baixas. El Trofeo Príncipe de Asturias, prueba que coorganizan el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar con el patrocinio principal de Abanca, inauguró ayer su 40ª edición. Las flotas de ORC 1-2, 3, 4, J80 y los Fígaro de la Gestilar Ladies Cup fueron las encargadas de poner en marcha una de las competiciones más prestigiosas del calendario náutico gallego.

Tal y como apuntaban los partes, el viento llegó puntual a su cita con dirección noroeste e intensidades que rondaron los 10 nudos prácticamente durante toda la tarde. Los equipos, divididos en dos áreas, pudieron completar dos pruebas barlovento-sotavento en Cíes para los cruceros de ORC y otras dos para los monotipos J80 y Fígaro en el interior de la bahía, frente a las instalaciones del Monte Real. Aceites Abril, Urbapaz, Deep Blue 2.1, Solgreen Fruits y el equipo de Sofía Toro son los primeros líderes de un Príncipe de Asturias que promete estar disputado.

El Aceites Abril lidera en ORC 1-2. / Lalo R Villar

No hubo sorpresas en la categoría Abanca ORC 1-2 y el Aceites Abril se estrenó de la mejor manera posible. El equipo liderado por los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal fue el mejor en las dos pruebas completadas. Tampoco dio opción a sus rivales el Urbapaz de Fran Edreira (CN Cabanas), que se estrenó en Aceites ORC 3 con dos contundentes victorias parciales.

Más ajustada estuvo la clase Vanguard ORC 4. El Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (RCN Vigo) y el Travesío de Álvaro Martínez (RCN Sanxenxo) iniciaron la competición en las Rías Baixas con un primero y un segundo cada uno, lo que les sitúa empatados en la general provisional.

El Solgreen Fruits lidera en J80. / Lalo R. Villar

No podía estar más apretada la clase Solventis J80 tras la disputa de las dos primeras pruebas en el campo de regatas de Baiona. La cita, que pone en juego la Copa de España de la clase, arrancó con una intensa batalla entre los siete primeros equipos clasificados. Las victorias parciales se las repartieron el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro (MRCYB) y el portugués 4Jotas de Joaquim Moreira (CV Atlántico), pero el liderato provisional es para el Solgreen Fruits de Manuel de Tomás (RCN Valencia).

Gran estreno para las seis tripulaciones de la Gestilar Ladies Cup en la bahía de Baiona. Con un tercero y un primero, la tripulación de la campeona olímpica gallega Sofía Toro (RCN Coruña) lidera la tabla.

El equipo de Sofia Toro lidera en la Gestilar Ladies Cup. / Lalo R. Villar

Se inauguró oficialmente el village del 40º Trofeo Príncipe de Asturias, punto de encuentro social tras la competición. Desde primera hora de la tarde, regatistas y acompañantes pudieron disfrutar de música, degustaciones con productos de Galicia Calidade y un gran ambiente.

Premios Nacionales Terras Gauda

El Trofeo Príncipe de Asturias vivirá hoy una de sus jornadas más intensas. A partir de las 12:00 horas, todas las divisiones en liza —ORC 1-2, 3, 4, J80, Gestilar Ladies Cup y Open 1 y 2— se darán cita en el campo de regatas para disputar el segundo asalto del fin de semana. Con el estreno de la clase Open, comenzará también la competición para la tripulación de la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real, formada por alumnos del Centro Juan María de Nigrán. El momento más esperado de la jornada llegará a las 20:00 horas con la gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda.