Atletismo
La 15K del Atlántico abre sus inscripciones
La triatleta Saleta Castro, madrina de la prueba el 29 de septiembre
La 15K del Atlántico Banco Mediolanum vuelve el 28 de septiembre, con salida desde Oia y meta en el puerto de A Guarda. En esta edición, la triatleta internacional Saleta Castro será la madrina oficial de la prueba. Las inscripciones están abiertas. Se canalizarán donaciones a favor de la Asociación Cáncer de Páncreas, en memoria de Dani González Adrover y su deseo de «seguir iluminando el mundo». Se celebrarán también la Mini 15K (7,5 km) y una andaina popular de 12 km.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda