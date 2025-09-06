Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La 15K del Atlántico abre sus inscripciones

La triatleta Saleta Castro, madrina de la prueba el 29 de septiembre

Saleta Castro.

R. V.

La 15K del Atlántico Banco Mediolanum vuelve el 28 de septiembre, con salida desde Oia y meta en el puerto de A Guarda. En esta edición, la triatleta internacional Saleta Castro será la madrina oficial de la prueba. Las inscripciones están abiertas. Se canalizarán donaciones a favor de la Asociación Cáncer de Páncreas, en memoria de Dani González Adrover y su deseo de «seguir iluminando el mundo». Se celebrarán también la Mini 15K (7,5 km) y una andaina popular de 12 km.

