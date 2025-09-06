La 15K del Atlántico abre sus inscripciones

La 15K del Atlántico Banco Mediolanum vuelve el 28 de septiembre, con salida desde Oia y meta en el puerto de A Guarda. En esta edición, la triatleta internacional Saleta Castro será la madrina oficial de la prueba. Las inscripciones están abiertas. Se canalizarán donaciones a favor de la Asociación Cáncer de Páncreas, en memoria de Dani González Adrover y su deseo de «seguir iluminando el mundo». Se celebrarán también la Mini 15K (7,5 km) y una andaina popular de 12 km.