El Vigo 2015 refresca su pasión

El ED Vigo 2015 inicia una nueva etapa con importantes novedades. El club vigués de fútbol y fútbol sala afronta «un cambio de ciclo profundo, apostando por una estructura más diversa, joven y ambiciosa, tanto en el área deportiva como en la directiva», asegura su presidente, Francisco Fernández.

El club, fundado por Fernández en 2006 y presidido por él mismo desde entonces, quiere «volver a los orígenes, recuperar esa pasión, los valores y el sentimiento de pertenencia» que durante años marcaron su identidad. Fernández admite: «Estos últimos años se ha perdido esto. Necesitamos un cambio radical, con gente que apueste por el club y quiera formar parte de él porque así lo sienta»

«Este cambio también será posible gracias a nuestros patrocinadores, que siempre han estado ahí, apostando por el fútbol sala y el fútbol vigués. También las instituciones públicas han sido clave en esta evolución y crecimiento», agradece el dirigente.

Entre las principales novedades destaca el refuerzo de la presencia femenina en la directiva, «una clara apuesta por la igualdad y el talento». También acceden a la gestión «jóvenes con nuevas ideas y energía, que trabajarán en sintonía con los actuales miembros para consolidar un proyecto de futuro».

Además, se incorpora una figura clave para la sección de fútbol sala: la coordinación deportiva, que asumirá Daniel Álvarez «More», un técnico con dilatada experiencia en equipos de base y alto rendimiento. En su anterior etapa en el club, More dirigió al equipo sénior de Tercera Nacional y al juvenil de División de Honor. Posteriormente entrenó al Marín Futsal Femenino en Primera División. More regresa a casa con ilusión renovada y con el objetivo de liderar una transformación necesaria.

Un referente en formación

En la sección de fútbol, Víctor González continuará como coordinador. El club recupera la categoría juvenil, que estará dirigida por un referente de la casa, Vicente Carril, figura muy valorada en la formación de jugadores. En fútbol sala, el equipo sénior de Tercera experimentará una renovación total tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla.