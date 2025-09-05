Entre la venganza y el último sueño

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vuelven a verse las caras 227 días después. De Melbourne a Nueva York para completar su particular Grand Slam en duelos directos. El US Open era el único gran torneo que todavía no había vivido un duelo entre ambos, algo que quedará saldado hoy (Movistar+, 21 horas). En juego, un billete para la gran final con muchos alicientes en ambos lados.

La escasa participación de Djokovic este 2025 y sus dos derrotas ante Sinner en Roland Garros y Wimbledon habían privado de volver a ver un cara a cara entre el español y el serbio. Atrás quedan ya las dos finales de Wimbledon ganadas por Alcaraz, así como la final de los Juegos Olímpicos y el último duelo en Australia, antes de esta semifinal que bien podría ser el último capítulo de una rivalidad corta pero legendaria.

Por novena vez volverán a citarse en una pista de tenis, con sensaciones muy distintas a las del mes de enero, cuando Nole impuso su ley en los cuartos de final del Open de Australia. Una derrota que dolió y mucho a Carlos Alcaraz, que desde entonces no ha hecho más que crecer hasta llegar a la cita actual en su mejor momento.

«Hizo mucho daño», aseguró Juan Carlos Ferrero en la previa del partido. Y pese a que no quiso hablar de «venganza» como tal, el entrenador de Alcaraz no escondió que tienen «muchas ganas» de volver a ganar a Djokovic.

Ahora, en busca de la que sería la tercera final consecutiva de Grand Slam, Alcaraz llega con todas las garantías y todos los argumentos para cambiar el guion de los últimos duelos. Su confianza es absoluta. Ni un solo set se ha dejado por el camino el murciano, que desde aquel 21 de enero ha mejorado tanto su servicio que solo Rinderknech en octavos fue capaz de arrebatárselo una sola vez.

El 25 es el gran sueño que persigue desde hace tiempo el serbio, y pese haber conseguido alcanzar las semifinales en los cuatro Grand Slam este año, por el momento no ha sido capaz de disputar ninguna final. «Todos esperan una final entre ellos [Alcaraz y Sinner]. Intentaré frustrar los planes de la mayoría», avisó el serbio tras su victoria en cuartos ante Fritz. Nole quier volver a pinchar el sueño de Alcaraz.

Y para ello deberá lidiar no solo con el gran momento del murciano, sino también con las condiciones de la sesión de día. El torneo ha decidido abrir la jornada con el duelo entre ambos y negar a Djokovic la posibilidad de jugar en la sesión de noche que tanto le gusta.

«A Novak le beneficia la noche por jugar mucho más plano que nosotros. La bola no coge tanta altura, el bote es menos vivo, y todo eso creo que le favorece un poco más a él», explicó Ferrero, que pese a ello, no se atrevió a hablar de favoritismo.