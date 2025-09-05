Jaime Duro gana el oro en C-1 corto en Gyor

El piragüista pontevedrés Jaime Duro logró ayer la medalla de oro en C1 corto en los Mundiales de maratón que se celebran en la localidad de Gyor (Hungría) hasta el próximo día 7. Noel Domínguez, el otro representante español que participaba en la prueba, acabó en una meritoria octava posición tras firmar un tiempo en meta de 16:33.86.

El lerezando empleó un tiempo de 15.22.87 para completar los 3,6 kilómetros de esta prueba corta, por delante del macedonio Serghei Tarnovschi (15:42.30) y del húngaro Adolf Balazs (15.48.60). Noel Domínguez finalizó el recorrido con un crono de 16:33.86.

Enrolado en la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra de 24 años, Jaime Duro amplía su colección de medallas en la modalidad de maratón, pues ya ganó el título mundial en 2022 en la prueba larga y lo revalidó en 2023. Un año después cambió la modalidad de C2 , en la que consiguió el pasado año la medalla de plata junto al también pontevedrés Óscar Graña. El mes pasado, en los Mundiales de esprint de Milán, Duro consiguió también la medalla de plata en la prueba de C1 5000 y en los Campeonatos de Europa de maratón de este año en Ponte de Lima (Portugal) se colgó el oro en C1 y la plata en C2 también con Óscar Graña.

La participación española se completó con la sexta plaza de Alexandre Míguez (Piragüismo Vilaboa) en la prueba corta de K-1 en categoría júnior.