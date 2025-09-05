Grecia escribe el obituario de Scariolo

Este es el obituario de una época. La crónica final de los años más dorados del baloncesto español, los que se agotan simbólicamente (o no tanto) con la marcha de Sergio Scariolo, al que ya espera para su pretemporada el Real Madrid. Los rescoldos de la gloria se apagaron definitivamente con la eliminación española en la primera fase del Eurobasket a manos de Grecia (86-90). Un fallo multiorgánico, con un último espasmo cargado de orgullo y tenacidad. Hoy, firma la peor posición de su historia.No es ya que España pierda la utópica posibilidad de revalidar el título ganado en 2022, es que ni siquiera ha demostrado ser una de las 16 mejores selecciones del torneo. Una cruel bofetada de realidad. Hubo errores en este trayecto de cinco partidos, claro, pero la realidad es que esta España no daba para mucho más de lo que ha ofrecido. No sería correcto decir que España ha pasado del todo a la nada, pues el Mundial (9º) y los Juegos Olímpicos (10º) ya sirvieron de significativo preámbulo del descalabro vivido estos días en Chipren .

Hay futuro, sí, pero la sensación de vacío es inmensa. Necesitaba España que Georgia derrotara a Bosnia para que su victoria contra Grecia no fuera imprescindible, pero el favor no llegó. Era ganar o morir frente a un rival con la clasificación en la mano, pero con ganas de elegir su camino en los cruces. Ocurrió que la selección de Spanoulis recibió a su apurado oponente con una escandalosa lluvia de triples, enardecido Tyler Dorsey.

Nadie es capaz de salir airoso de un 8 de 10 en tiros de tres en un cuarto, por mucho que Aldama se afanara en achicar agua y en minimizar a ‘Anteto’. La amenaza de la estrella de los Bucks sirvió de imán y de señuelo para la defensa española, a la que la manta no le dio para cubrirse por fuera. De ahí el parcial inicial de 20-31 con el que se cerró el primer cuarto, que se fue hasta el 35-50 al descanso.

Ahí parecía muerta España, enterrada por la calidad griega y su propia presión, castigada de propina con una lesión de Brizuela que le expulsó pronto de la misión. Pero si algo permanece en esta selección es que hay que enterrarla cien veces para garantizarse su muerte.

Asumieron galones anotadores secundarios como Pradilla, Yusta, De Larrea y Saint-Supéry, siempre con Aldama donde se le necesitaba. Achicada Grecia, agarrada al liderazgo de Antetokounmpo, la diferencia fue menguando, casi sin que nadie se diera cuenta. Hasta que, a siete minutos del final, una canasta de Willy puso a España por delante (73-72) por vez primera desde el 2-0.

Una heroicidad que desembocó en un desenlace apretado, con Antetokounmpo pidiendo todos los balones en un lado de la pista y Saint-Supéry y De Larrea haciendo diabluras jen la otra. Y ahí (y en la barbaridad de tiros libres fallados, 57% de acierto) estuvo la diferencia.