Galicia, epicentro de la vela nacional

El Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar calientan motores para arrancar hoy la 40ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias. Durante tres jornadas, del viernes al domingo, las Rías Baixas acogerán a una potente flota de más de 80 barcos que volverá a convertir a Galicia en epicentro de la vela nacional.

La regata, que será puntuable para el Campeonato de España de Cruceros y el Trofeo Presidente de la Xunta, reunirá a barcos de ORC 1-2, ORC 3, ORC 4, OPEN 1, OPEN 2, J80 y Gestilar Ladies Cup para completar un programa que contempla seis pruebas para los ORC, nueve para J80 y Ladies Cup y dos costeras para y OPEN.

La competición arrancará hoy a las 15:00 horas, cuando se dará el primer pistoletazo de salida para las flotas de ORC y, media hora más tarde, arrancarán las flotas de J80 y Gestilar Ladies Cup.

El sábado, a las doce del mediodía, entrarán ya en acción todas las clases para una jornada clave que se completará el domingo a la misma hora.

Como cada año, estarán los mejores. En las divisiones de los barcos más grandes destaca el Yess Too de Rui Ramada (MRCYB), ganador absoluto del último Trofeo Conde de Gondomar, que parte como uno de los grandes candidatos al triunfo. Frente a ellos, el Aceites Abril de los hermanos Pérez Canal (RCN Vigo), el Magical de Julio Rodríguez (RCN Vigo), defensor del título, y el Mirfak de la Armada.

Entre los ORC favoritos que competirán en las categorías 3 y 4, están el Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (RCN Vigo), que buscará revalidar la victoria alcanzada en la pasada edición, y el Orión de Javier Pérez (MRCYB). Ambos tendrán que enfrentarse a una potente flota con claros aspirantes al título. En la clase OPEN serán protagonistas equipos como el Bonaventure de José Luis Ríos (RCN Vigo), ganador del Trofeo Repsol este año, o el portugués Saplicco II Quinta Lamosa de Joao Serodio (YC do Porto), ganador del último Conde de Gondomar en su clase.

La categoría J80, una de las más competitivas de la vela nacional y con gran arraigo en Baiona, volverá a reunir a los mejores equipos, no solo a los gallegos sino que también estarán representadas Valencia, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Baleares y Portugal. Con más de 30 equipos en liza, muchos son los que optarán a estar en lo más alto y entre ellos el Okofen de Javier de la Gándaray el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro.

La Gestilar Ladies Cup volverá a ser una de las flotas protagonistas reuniendo a algunas de las mejores regatistas españolas, entre las que destacan las olímpicas Sofía Toro y Ángela Pumariega y Alicia Cebrián, así como la vigente vencedora Pilar Casares.