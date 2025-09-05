El fuerte mar frustra las ilusiones gallegas en La Concha

En la regata clasificatoria femenina para la Regata de La Concha, que ayer se desarrolló en la bahía de San Sebastián, las tripulaciones gallegas se vieron ante la imposibilidad de conquistar una de las siete primeras posiciones que le darían opción para estar en las finales.

Las seis tripulaciones de Galicia se vieron ante un mar realmente fuerte y en especial en la virada, fuera de la bahía. Sufrieron l luchando contra el viento y el oleaje, con olas alcanzaban el metro y medio de altura. Fuerte mar y la misión casi imposible para los equipos que no están habituados a ese fuerte mar.

Cierto que en los cronos parciales, Chapela-Wofco y Tirán-Pereira estuvieron dentro del grupo de los siete primeros en algún momento, que eran los que conseguían la clasificación, pero los equipos del País Vasco demostraron estar mucho más preparados para aquel vendaval. Hoy será la clasificatoria masculina con opciones de clasificación paraAres, Cabo de Cruz, Chapela, Tirán-Pereira y Samertolaméu-Oversea.