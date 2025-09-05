De la Puente topa otra vez con Oda

Martín de la Puente ha caído en semifinales del torneo en silla de ruedas del Abierto de Estados Unidos. El vigués no ha podido superar al gran favorito, el japonés Takito Oda, número 1 del mundo, que se ha impuesto por un doble 6-3.

De la Puente, número 3, sigue mostrándose sólido en sus participaciones en el Grand Slam. Fue precisamente en Estados Unidos, en 2022, cuando se convirtió en el primer español en ganar uno, pero en dobles; modalidad en la que también ha conquistado Wimbledon (2025), el Master en dos ocasiones (2022 y 2024) y la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París.

Persistencia

Le sigue faltando a De la Puente ese gran triunfo individual, pero se le han interpuesto los dos grandes dominadores de la disciplina en los últimos años: el británico Alfie Hewett, que le ganó la final de Wimbledon en 2024, y Oda, que con la de ayer le ha ganado catorce de sus dieciséis enfrentamientos.

«Hay que seguir apretando y demostrando que estamos ahí, que somos competitivos», comentó tras perder la final londinense del año pasado con Hewett. El optimismo define su biografía. De la Puente lo seguirá intentando.