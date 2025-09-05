Fiesta de inicio de temporada en Vilagarcía

Puesta de largo del balonmano gallego en la temporada 2025/26, con la celebración de las fases finales de la Supercopa y Copa Galicia este domingo en el complejo deportivo Fontecarmoa (Vilagarcía).

La jornada comenzará con las finales de la Copa Galicia. En la femenina se enfrentarán Carballal y Helvetia Saeplast Cañiza (11:00), repitiéndose la final de las dos últimas ediciones. El Carballal, de División de Honor Oro y defensor del título, se plantó en la final tras eliminar a Xallas (17-38) y SAR Rodavigo (23-26). El Cañiza ganó a Samertolameu (18-22) y Lavadores (20-25).

A continuación (13:00) se disputa la final masculina con Valinox Novás y Lirón Teucro 80 Aniversario como protagonistas. El Valinox Novás, tras ganar la pasada edición de la Supercopa y realizar una pretemporada muy prometedora, llega a la cita con un nuevo proyecto que lo sitúa como firme candidato al título liguero en Primera Nacional Masculina. En las eliminatorias previas, el conjunto de O Rosal superó al Calvo Xiria (27-32) y al Granitos Ibéricos Carballal (18-25). El Lirón Teucro, club vicedecano del balonmano nacional, tratará de poner el broche a su 80º aniversario. En las fases previas, el Teucro ganó al Disiclín Lalín (31-32) y al Bueu Atlético (34-32).

Un nuevo Frigoríficos

Por la tarde se celebrarán las finales de la Supercopa Galicia. La masculina comenzará a las 17:00 horas con la presencia del Cisne Colegio Los Sauces, que regresa dos años después a la final de la competición más prestigiosa del balonmano gallego con un equipo muy joven en edad pero muy maduro en su estilo de juego. Intentará sorprender al Frigoríficos del Morrazo, que ultima su puesta a punto de cara al inicio de la Liga Asobal. El conjunto cangués, más galleguizado que la temporada pasada y bajo la dirección de Quique Domínguez, tratará de hacer valer su papel de favorito.

Camisetas de equipos participantes. / Atlético Guardés

La jornada se cerrará con la final femenina (19:00) y el derbi gallego por excelencia, Conservas Orbe Zendal Porriño-Mecalia Atlético Guardés. Ambos conjuntos ya han debutado en Liga –una victoria y una derrota de las porriñesas; dos victorias de las guardesas–. El Mecalia, que defiende el título de la pasada temporada, mantiene gran parte del bloque, mientras que el Porriño presenta un equipo renovado.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Cluber, en la web de la Federación Gallega de Balonmano o en taquilla el día del evento. Los menores de 16 años tendrán acceso gratuito y el precio para adultos será de 10 euros, con derecho a presenciar los cuatro encuentros. Todas las finales podrán seguirse en directo en el canal de YouTube de la Federación Gallega de Balonmano.