Natación en aguas abiertas
Las carabelas portuguesas obligan a cancelar la travesía Ons-Sanxenxo
La prueba forma parte de la Triple Corona Illas Atlánticas
La travesía a nado entre Ons y Sanxenxo, de 13 kilómetros, prevista para mañana, ha tenido que ser cancelada. El Concello de Sanxenxo no autoriza la celebración de la prueba, de la Triple Corona Illas Atlánticas, por razones de seguridad y salud pública. Todas las playas del Concello de Sanxenxo siguen con bandera roja debido a la presencia de las carabelas portuguesas. "os vemos obligados a cancelar la prueba prevista para mañana entre Ons y Sanxenxo", ha confirmado la organización.
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- La operación Olimpia finaliza con la intervención de dos toneladas de droga y once detenidos, seis en O Salnés