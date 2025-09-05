Las carabelas portuguesas obligan a cancelar la travesía Ons-Sanxenxo

La travesía a nado entre Ons y Sanxenxo, de 13 kilómetros, prevista para mañana, ha tenido que ser cancelada. El Concello de Sanxenxo no autoriza la celebración de la prueba, de la Triple Corona Illas Atlánticas, por razones de seguridad y salud pública. Todas las playas del Concello de Sanxenxo siguen con bandera roja debido a la presencia de las carabelas portuguesas. "os vemos obligados a cancelar la prueba prevista para mañana entre Ons y Sanxenxo", ha confirmado la organización.