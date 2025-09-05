La CAE Interruning espera 2.000 participantes

La Plaza Arquitecto Palacios de O Porriño albergó ayer la presentación de la CAE Interruning 2025, prueba popular en beneficio la Asociación Contra el Cáncer, Aceesa y Afaga que en la presente edición espera 2.000 participantes.

La prueba, que se celebrará el próximo día 21 de septiembre coincidiendo con el Día Mundial de Alzheimer, constará de una andaina de 8 kilómetros y carreras de 5 y 10 kilómetros en las que se pueda participar individualmente, por parejas o en equipos de tres. La inscripción se abre el día 17, a través de la web www. emesports.es.