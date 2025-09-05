Ayuso conquista su segunda etapa

Paco Lluna es de València y lleva toda la vida dando masajes. Era el auxiliar de confianza de Marco Pantani. Luego entró al servicio de Matxin, primero en el Saunier Duval y ahora en el UAE. Un día le dijeron que tenía que cuidar a Juan Ayuso, un chaval que prometía mucho. Entre corredor y masajista se crea una relación más allá de la amistad, de ahí que Lluna fuera el primero en felicitar a Ayuso después de la victoria en Los Corrales de Buelna. Y Lluna acompañará al corredor a su próximo equipo, el Lidl Trek, al que se incorporará en 2026 para ser la estrella de la escuadra en el Tour que arrancará en Barcelona.

Ayuso vive ahora de las fugas, pese al mal rollo existente con la dirección del UAE, y se anotó la segunda victoria en en una Vuelta que recuperó la calma después de la alta tensión vivida la víspera en Bilbao.

En la fuga viajaba una cuarentena de corredores, con Jonas Vingegaard, el líder, por detrás, mientras pensaba en las rampas del Angliru que subirá hoy. Por eso, permitió una escapada de medio pelotón, con cinco corredores del Movistar, que sigue dando en el poste, donde corre sin líder, con Enric Mas lesionado y sin saber cuándo podrá volver.

Y allí se coló Ayuso en una etapa que circuló sin incidencias entre banderas palestinas, en una última aportación al UAE. Ganar dos etapas –único español que ha triunfado–, era un objetivo para que se olvidara la decepción de Andorra, cuando el alicantino se descolgó de forma inesperada del grupo de los favoritos. En su entorno advierten de que el UAE sabía que no había podido preparar la Vuelta, que lo aconsejable habría sido que no viniese y que tal vez debió ser más claro Ayuso al inicio de la Vuelta al explicar que no llegaba en forma suficiente para pelear por la general.

Goza de libertad y por ello se cuela en fugas en los días de trámite como la etapa cántabra donde todos pensaban en los terribles desniveles del Angliru, que llegan al 23 por ciento. Al inicio de la subida siempre se advierte a los corredores que allí empieza el infierno. Y la verdad la indicación no engaña a nadie.

Ayuso se empleará en auxiliar a Almeida. El equipo lleva ya cinco victorias. Hoy es el día en el que se espera otra reacción de Vingegaard. Subió al Angliru en 2023 y fue segundo en la cumbre por detrás de su compañero Primoz Roglic. La Vuelta ya no da para bromas. Y menos en su día grande.

El Israel Premier-Tech no piensa retirarse de la competición

La noche fue larga en Bilbao donde, por orden de emisión, UCI (Unión Ciclista Internacional), Unipublic (empresa propietaria de la Vuelta) e Israel-Primer Tech (equipo afectado) publicaron comunicados donde destacó, principalmente, la firme convicción de la escuadra israelí de mantenerse en su posición y no plantearse, en ningún momento, la idea de abandonar voluntariamente la ronda española, lo que permitiría a la carrera volver exclusivamente a la esencia deportiva.La UCI hizo un llamamiento a la «neutralidad deportiva», Unipublic reiteró el derecho a la manifestación, pero exhibió su enfado por lo acontecido en Bilbao, mientras que la escuadra ciclista afirmaba que eran «un equipo ciclista comprometido a participar en la Vuelta».Óscar Guerrero, director deportivo del Israel-Premier Tech, confirmó en la Ser, la intención de la escuadrad e llegar a Madrid. «El equipo no se va a retirar porque sería un precedente para otras situaciones y otras causas».La 12 volvió a vivir concentraciones contra la participación del conjunto de Israel tanto en la salida como en la llegada. ambién hay acciones de protesta convocadas en las dos próximas comunidades por las que pasará la Vuelta, viernes y sábado, en Asturias y el domingo en Galicia. La ronda española termina el domingo 14 de septiembre en Madrid.