El amigo millonario de Netanyahu

Muchos multimillonarios judíos han hecho de su afrenta personal el mejorar la imagen de Israel alrededor del mundo. Con su dinero e influencia, pretenden maquillar las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu que están escandalizando al mundo. Eso le está ocurriendo a Sylvan Adams, el inversor sionista detrás del Israel Premier-Tech, cuya presencia en La Vuelta ha provocado protestas masivas y la suspensión del final de la etapa en Bilbao.

Israel está «fracasando miserablemente» en la guerra mediática contra Hamás, declaró el miércoles Adams, que también es el presidente de la región de Israel del Congreso Judío Mundial, que representa a organizaciones judías por todo el mundo. «En la guerra física, hemos hecho milagros con cosas que parecen ciencia ficción, pero en la guerra de las comunicaciones, estamos fracasando miserablemente», dijo.

Desde que se instaló en Tel Aviv en 2015, este empresario canadiense-israelí ha dedicado grandes esfuerzos y parte de su patrimonio para evitar que Israel pierda esta guerra por la imagen, consciente de que el deporte y el entretenimiento son una buena puerta de entrada para legitimar la presencia de su país en el panorama internacional. Por eso, ha invertido miles de millones de dólares en promocionar a Israel .

Pero la verdadera pasión de este empresario de 66 años es el ciclismo. Aunque empezó a practicarlo a los 40 años, en el 2017, ganó el Campeonato Mundial de Máster en Manchester, Inglaterra y ha sido campeón mundial de contrarreloj en numerosas ocasiones. Uno de los mayores éxitos de Adams es haber conseguido que el Giro de Italia de 2018 comenzara en Israel gracias a la donación de casi 20,5 millones de euros.

Adams cuenta con un patrimonio neto de 2.800 millones de dólares, según Forbes. Con su fortuna, el multimillonario se ha definido a sí mismo como un embajador mundial de Israel y presume con orgullo de ser abiertamente sionista. Hijo de un superviviente del Holocausto , Adams heredó una de las empresas de desarrollo inmobiliario más grandes de Canadá, Iberville Developments, de su padre, el también filántropo Marcel Adams. Desde el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, se ha mostrado partidario de las acciones de su gobierno en Gaza, Líbano, Siria o Yemen.