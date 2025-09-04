Rodrigo Corrales, Jorge Prado y Melania Rodríguez, mejores de 2024

El cangués Rodrígo Corrales, portero de la selección españo y el piloto de motocross Jorge Prado en categoría masculina, y la gimnasta pontareana Melania Rodríguez, han sido distiunguidos como mejores deportistas gallegos de 2024. La Secretaria Xeral para o Deporte dio a conocer ayer el nombre de los galardonados con los Premios do Deporte Galego el pasado año que reconocen atletas y entidades en 19 disciplinas .

Los galardones se entregarán el miércoles, 10 de septiembre , en una gala en el Centro de Tecnificación de Pontevedra en la que se va a distinguir a los premiados del año 2023, que también se dieron a conocer ayer. Los mejores de este año fueron la futbolista Teresa Abelleira y el alteta Adrián Ben.

Entre galardonados figuran las medallistas paralímpicas viguesas Susana Rodríguez y Cacio y Judith Rodríguez, que comparten distinción en 2024. Rodríguez Gacio repite, pues también ganó en 2023, exaquo con la atleta Adiaratou Iglesias. Otros descatacos galardonan son Gustavo Dacal, Martin de la Puente, Damián Ramos o Juan Antonio Saavedra.