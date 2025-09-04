polideportivo | Premios do Deporte Galego
Rodrigo Corrales, Jorge Prado y Melania Rodríguez, mejores de 2024
Teresa Abelleira y Adrián Ben recogerán el galardón a los mejores de 2023 | 48 atletas y entidades, premiados en los dos últimos años
REDACCIÓN
El cangués Rodrígo Corrales, portero de la selección españo y el piloto de motocross Jorge Prado en categoría masculina, y la gimnasta pontareana Melania Rodríguez, han sido distiunguidos como mejores deportistas gallegos de 2024. La Secretaria Xeral para o Deporte dio a conocer ayer el nombre de los galardonados con los Premios do Deporte Galego el pasado año que reconocen atletas y entidades en 19 disciplinas .
Los galardones se entregarán el miércoles, 10 de septiembre , en una gala en el Centro de Tecnificación de Pontevedra en la que se va a distinguir a los premiados del año 2023, que también se dieron a conocer ayer. Los mejores de este año fueron la futbolista Teresa Abelleira y el alteta Adrián Ben.
Entre galardonados figuran las medallistas paralímpicas viguesas Susana Rodríguez y Cacio y Judith Rodríguez, que comparten distinción en 2024. Rodríguez Gacio repite, pues también ganó en 2023, exaquo con la atleta Adiaratou Iglesias. Otros descatacos galardonan son Gustavo Dacal, Martin de la Puente, Damián Ramos o Juan Antonio Saavedra.
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- El Celta rechazó una oferta multimillonaria por Óscar Marcos
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética