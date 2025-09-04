El Mecalia sostiene el ritmo

El Mecalia se estrenó en A Sangriña con un triunfo por la mínima tras un sufrido encuentro ante el Granollers, en el que los errores por ambos bandos y el desacierto de cara a la portería tuvieron mucho protagonismo. La escuadra catalana dominó con una cierta ventaja casi todo el encuentro, pero, las locales firmaron un parcial final de 9-5 que les cedió la victoria. Destacó especialmente la actuación de las porteras, Sabina Mínguez y Amandine Balzinc.

E n el arranque los dos conjuntos tuvieron problemas para la barrera defensiva rival. Así fue hasta que el Guardés se aprovechó de una pérdida y María Palomo transformó un rápido contraataque (1-0, min. 4).

El Granollersno se estrenó en el electrónico hasta el minuto 8, con un lanzamiento de Ona Vila. Durante los primeros 14 minutos el marcador apenas se movió, con alguna más de acierto para el cuadro visiante (3-4,), que no tardó en crecer en el partido gracias al acierto de Lorena Téllez con tres goles seguidos en pocos minutos..

En los minutos siguientes, el anfitrión siguió desplegando una gran coordinación en el ataque, frenada únicamente por las manos de una Marta Mera que acumulaba ya cinco paradas hasta ese momento. Bajo los palos guardeses, Sabina Mínguez hacía lo propio, sin dar alas tampoco al ataque catalán. El equipo visitante se sirvió de dos aciertos desde la línea de siete metros para liderar los últimos cinco minutos del periodo (7-8, min 25). Al decanso la ventja visitante era de un solo gol (9-10).

Los minutos iniciales tras la reanudación fueron frenéticos e igualmente parejos. Ambos equipos aprovechaban cada mínima cesión para hacerse con el balón y subir a puerta con rapidez, convirtiéndose en un tira y afloja constante. Y la dinámica se mantuvo prácticamente igual, con cambios de ritmo frecuentes pero que no generaban una desventaja significativa para el equipo que lideraba, el Granollersde devolver por fin el marcador a las tablas (16-17, min. 47). Tal como sucedió en Lanzarote, llegó un momento en que las de Ana Seabra hicieron clic y todo lo que hasta ahora fallaba comenzó a funcionar a la perfección. Los compases finales fueron de infarto, con ambas plantillas peleando cada balón. e Marta Mera, quien llegó a las diez paradas, impidió que el equipo miñoto aumentase su renta, pero se les agotaba el tiemp. Raquel Moré cerró el partido con un último gol desde la línea de siete metros (23-22).