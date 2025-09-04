Contundente primer triunfo del BM Porriño

El Conservas Orbe Zendal estrenó su casillero en la Liga Iberdrola con una contundente victoria frente al Cicar Lanzarote (31-14). En su primer partido en casa, el conjunto que dirige Isma Martínez se resarció del varapalo sufrido en la jornada inaugural en la pista del Bera Bera, vigente campeón, arrollando sin contemplaciones al cuadro canario, que apenas ofreció resistencia los primeros cinco minutos.

Se adelantó el Cicar en el luminoso, pero no tardó en igualar la contienda y lanzar el vuelo el cuadro porriñés, que fue ganando terreno lentamente hasta salir disparado, ya cerca del descanso, amparado en la formidable actuación de la portera Isabela Ferrarín, que se mostró inexpugnable bajo el travesaño. Las porriñesas defendieron con orden, sin conceder fisuras y circularon el balón con velocidad para ir ganando ventaja en el electrónico, hasta adquirir una renta de 5 tantos al intermedio (17-9).

Tras la reanudación, las de Isma Martínez afilaron el colmillo con un parcial de 5-0 que dejó el choque vista para sentencia con muchos minutos por delante. El técnico del Porriño se permitió incluso el lujo de cambiar a su portera, con muy desempeño también de Anabela. El segundo tiempo fue un tormento para el Cicar, que se vio impotente para resisitir el vendaval, que brilló en el juego posicional y arrolló a las tinerfeñas con veloces contragolpes. Apenas 5 goles hizo el Cicar en todo el segundo tiempo.