La Volta a Galicia homenajeará a Samuel Blanco

La Cidade da Cultura acogió la presentación de la XXIII Volta Ciclista a Galicia, que recorrerá 430 kilómetros del 11 a 14 de septiembre. Esta edición consta de cuatro etapas y reunirá 120 corredores de una veintena de equipos entre los que están los gallegos Cortizo, Vigo Rías Baixas, Supermercados Froiz, High Level Gsport, Lasal Cocinas ODL, Maxge Ambilamp, CC Vigués y Oiense, a los que suman escuadras de Navarra, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Aragón y de otros países como Portugal e Italia.

Las etapas saldrán de Ribadumia (una crono de 7,3 kilómetros), Caldas de Reis ( 138 kilómetros con cuatro puertos), Barreiros (147 kilómetros con tres puertos y un desnivel de 2.500 metros) y Ferrol (130 kilómetros), pisando una treintena de ayuntamientos de las provincias de Pontevedra, Lugo y A Coruña, a los que se une en esta ocasión San Tirso de Abres, en Asturias.

En esta ocasión se rendirá homenaje a Samuel Blanco, quien anunció este año su retirada y del que destacan hitos como la victoria en el Gran Fondo Ézaro en 2021 tras alcanzar el título de campeón de España Élite en el ejercicio anterior y que además ganó esta prueba en 2016. El secretario xeral para o Deporte, Lete Lasa, subrayó que su trayectoria se suma a la de otros nombres propios del ciclismo gallego como Delio Fernández, Álex Marque u Óscar Pereiro.

Además, recordó que Galicia se convirtió en los últimos años en uno de los escenarios habituales del gran ciclismo, con citas como O Gran Camiño, el Gran Fondo Ézaro y la propia Volta Ciclista a Galicia, además de ser paso habitual de la Vuelta a España, que visitó la comunidad en más de treinta ocasiones en la última década.

De hecho, la próxima semana volverá a pasar por la comunidad gallega con etapas con meta en Monforte, la que transcurre de Poio a Mos y la que parte desde O Barco de Valdeorras para abandonar Galicia. A estas tres jornadas hay que añadir el día de descanso que el pelotón y toda la caravana ciclista pasará en la comunidad.