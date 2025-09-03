Estreno de lujo en A Sangriña

El Mecalia se prepara para su estreno en casa frente al Granollers. El sábado, las de Ana Seabra remontaron con un parcial de 3-11 la visita a un Zonzamas hambriento tras su ascenso (23-28).

Del Granollers, que un año más dirige Robert Cuesta, se han ido Somaza, Tort, Nuez, Kofler, Milagros, Guareiro, Jallow y Portillo, quien viste ahora la camiseta guardesa. Han fichado a De Andrés, Torras, Moré, Vizuete y la ex del Guardés Itziar Martínez. Aunque la nueva plantilla pisa fuerte y se mostró con opciones en la primera jornada, las de Cuesta se toparon de frente con un Rocasa Gran Canaria más decidido (29-32).

Seabra valora al Granollers como un equipo que «a pesar de haber hecho unos cambios, tiene mucha calidad. Vendrá a tener buenas sensaciones y sumar puntos». Añade: «Afrontaremos este partido con mucho respeto y con la ilusión de seguir creciendo. Queremos corregir las dinámicas que creemos que nos fallaron en el primer partido». La entrenadora lusa espera que sea una gran fiesta del balonmano para la afición de A Guarda y que permita a las jugadoras «aprovechar el factor casa».