Joya y joyero

«Es una auténtica joya», se emociona Javier Álvarez Salgado. El vigués, uno de los mejores fondistas y mediofondistas españoles de la historia, embarcado en una gira familiar por lugares emblemáticos del atletismo, se ha quedado extasiado en las entrañas del Stockholms Olympiastadion; el estadio que acogió los Juegos de 2012 y que conserva su estructura. Allí ganó Salgado el 3.000 de un mitin en 1971, con récord de España (13:33). Él es la joya dentro del joyero.

Ha acudido junto a su mujer, Loly García, inolvidable pionera, y sus hijos a una media maratón en la capital sueca. Aunque participó en la de Helsinki en 2024, entonces fue más de paseo. Se ha exprimido esta vez a sus casi 82 porque a mitad de trayecto un bus recogía a los rezagados si no cumplían el tiempo mínimo. Nadie de mayor edad lo batió. «No corría así desde que quedé campeón de España de gran fondo en 30 kilómetros (Manises, 1972)», bromea. Fijó, igual que Loly, un crono de 2.42:30 pese a que la prótesis de la rodilla le trababa la zancada.

Javi Álvarez Salgado y Loly García, con sus hijos, en el estadio olímpico de Estocolmo. / Cedida

Ha acariciado Salgado los pilares de madera del Olympiastadion. «Aún está vivo», se emociona. No lo dice sólo por el material orgánico. Ni siquiera porque Duplantis batió allí el récord de pértiga por penúltima vez. El estadio está abierto al público de seis de la mañana a nueve de la noche; también en invierno para que se practique el esquí de fondo. «Cada país tiene sus cosas», reflexiona, meditabundo. Cada ciudad...