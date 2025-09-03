España, como una escopeta de feria

España perdió un partido en el que perdonó la vida a una Italia mediocre que se hizo fuerte en la pintura y con eso le valió. Los de Scariolo cayeron fruto de sus malas decisiones y su pésimo porcentaje de tiro. A eso se suma la ausencia de los líderes de esta selección, los hermanos Hernangómez, con una pobrísima actuación de Juancho y un Willy que no fue capaz de anotar ni una sola canasta en juego.

El partido entre Italia y España se empezó a jugar mucho antes del salto inicial. Los de Scariolo, pese a la derrota inaugural ante Georgia, tenían en su mano acabar siendo líderes de grupo si ganaban sus encuentros ante Italia y Grecia. Sin embargo,Bosnia ganaba a una Grecia sin Antetokounmpo, lo que convertía la victoria en obligación. España necesitaba ganar a Italia o a Grecia, porque en caso de no hacerlo y de que se produjese un triunfo (más que probable) de Bosnia sobre Georgia, quedaría fuera del Eurobasket. Así que inesperadamente el encuentro cobró una importancia inusitada.

España arrancó ofreciendo su imagen más solvente (0-13). Italia reaccionó, sin embargo, ante una España obcecada con los triples, que llegó a acumular 16 lanzamientos por solo cinco de dos. Lo que coincidía con una pérdida de agresividad en defensa (25-25). Los de Pozzeco se aferraban a triples aislados que les mantenían con vida al descanso (30-36). No lograban poner los bases españoles la pelota en la zona para un Willy que sumaba un tiro en los primeros veinte minutos. Así que el triunfo pasaba por acertar desde fuera o ser más agresivos en las entradas a canasta. España sumaba un triste 34% de acierto. Pozzecco apostó por colapsar la zona y dejó a España desangrarse con su falta de acierto.(49-47).

Echaba en falta España un líder, un jugador que se echase al equipo a la espalda en los momentos determinantes. Sin rastro de Juancho y Willy, Aldama encadenó cinco puntos seguidos para igualar a 62 con 1.54 por jugarse. El encuentro llegó (64-63) con 31 segundos para el final y la pelota en las manos de España. La pizarra de Scariolo dibujó algo que no se produjo. Willy terminó fallando los dos últimos ataques de España bajo el aro italiano y condenó a La Familia. Una decepción de una selección cuyo juego no ilusiona.