El presidente infinito

Cuando José Alfonso González Alonso, Alfonso para el siglo, se cruza por los campos o las calles con alguno de sus exjugadores, de tantos cientos que ha pastoreado durante seis décadas, alguno le confiesa su sorpresa.

–¿Pero aún sigues ahí?

Aún sigue ahí, cada tarde y fin de semana, en el despacho o acodado sobre la barandilla; eterno presidente del Alertanavia, que es su club, su prolongación, su criatura... Nada existía antes de él. Planea que su legado lo sobreviva, pero sin apresurarse en el adiós. Se siente vigoroso a sus 80 años, cumplidos a mediados de agosto. Así que siempre replica:

–Hasta que la muerte nos separe. Es lo que hay.

No intuía semejante compromiso aquel futbolista –también judoca y gimnasta– al que retiró con 18 años una dilatación cardiaca cuando militaba en los juveniles del Coruxo. «Por exceso de ejercicio mal hecho», explica con sorna del retruque. Él, que se cuenta entre los primeros licenciados del INEF –ya había cursado la titulación anterior–, hoy CAFYD. Por esas siglas discurre la historia de la educación física en España.

«¿Deporte? El abanico ha sido arduo, siempre dedicado a ello», resume. Así que recién diagnosticado, congregó a otros chiquillos a su alrededor para entrenarlos y le propuso a su íntimo Daniel Ochoa, algo mayor:

–¿Por qué no hacemos un equipo de fútbol?

Así, de un corazón demasiado grande, nació el Alerta. Con Ochoa como primer presidente durante un par de temporadas. Después se desvinculó, aunque ayudase, y Alfonso asumió el cargo, combinando funciones «durante la tira de años». Al fin se retiró como técnico, «dando la alternativa a otros». De la gestión, si acaso se ha visto tentado, ha concluido: «Sí pero no. Coges berrinches, enfados... Pero es algo que yo he fundado y que he mantenido por todos los medios o muchas veces sin ellos, poniendo dinero y demás. Te lo tomas como algo tuyo, personal».

Farolas y mangueras

Contempla cómo ha crecido su proyecto. «Ahora es un poquillo monstruo, con 15 equipos en competición –270/280 jugadores– y una metodología muy trabajada». Y siente orgullo al compararlo con los inicios, cuando se ejercitaban en un pequeño campo del Centro San Rafael, que desapareció. Al ocaso los iluminaban las farolas y se duchaban con mangueras. De esa promoción inaugural eclosionó Fernando Rodilla, hoy leyenda céltica. Ignacio García Mallo, portero que actuó en Primera División con el Mallorca (83-88), ha sido otro de sus grandes talentos.

El Alerta se ha mudado en varias ocasiones: al campo de tierra de Samil, antes de que se construyese el actual Centro Deportivo Municipal; a Traviesas, de donde lo desalojaron por unas obras con la promesa incumplida de retornar; al Pahiño de Navia, su hogar actual, que comparte apretadamente con el Arenas de Alcabre. El primer equipo ejerce de anfitrión en el Federativo de Coia.

En este camino se ha ido modificando la genética del club, lo que se ha visto reflejado en el nombre. A comienzos de los ochenta se puso a dirigir equipos del Traviesas; juveniles y adultos. «Un amigo me metió en el berenjenal. Pero el Alerta, que era el pequeñito, se fue haciendo grande. Nos fuimos comiendo en estructura al otro club». Ya no podía compaginarlos.

–Lo tengo que dejar. Mi obra es el Alerta –informó a los directivos del Traviesas.

–Nosotros somos sólo dos. No hacemos nada. Cerramos.

Para evitar la desaparición se fusionaron. Como Alerta Traviesas compitió la entidad hasta 2012 cuando volvió a maridar; en esta ocasión con el Navia, en cuyo barrio se habían instalado. «Lo acogimos como nodriza». Se rebautizó como Alertanavia, lo que implicó un sacrificio por la necesidad de una denominación manejable: «Hicimos desaparecer lo del Traviesas porque ya no podía ser».

El Alerta se ha fundido con esa parroquia de dos almas; la vieja, de caminos laberínticos, pequeñas huertas y casas familiares de piedra; la nueva, sobre la doblada columna vertebral de Teixugueiras, de población joven y urbanización expansiva. «A Navia han venido a vivir muchas familias desde otras partes de Vigo o desde fuera de la ciudad. No se puede comparar con Castrelos, Sárdoma, A Guía, Valadares... Alguna vez tendrá que tener arraigo de barrio».

El Alertanavia contribuye a la confección de esa identidad. «Una gran parte de nuestros niños y jóvenes son actualmente de Navia. Es indiscutible», confirma y critica: «En toda la obra de ampliación de viviendas no se incluye ninguna instalación deportiva. Nosotros no podemos crecer más. Intentamos hacerlo en la calidad del servicio, porque en número no da. No queremos meter a cinco equipos a entrenar en medio campo».

A tal política obedece la contratación de personal como Andres Calderón, que funge como director general, y Michi Estévez, el coordinador. El secretario, José Manuel, es otro colaborador esencial en un organigrama con 25 entrenadores y delegados, además de directivos encargados de tareas específicas. «He buscado profesionales en algunos puestos para que sigan tirando del carro. Llevan el club a nivel técnico y burocrático. Lo están haciendo muy bien. Sin ellos sería muy difícil, aunque yo no me planteo la retirada ahora mismo», insiste. «Cada día quiero más dinamismo y más exigencia para los demás y para mí mismo».

Crisis vocacional

Espera así que el Alertanavia supere el principal peligro que acecha a las entidades: «Habrá clubes que se morirán cuando los directivos actuales tengan que dejarlo. No hay nadie de verdad con atención, cariño... Todo el mundo vive muy rápido, con apuro. Pero siempre se pueden dedicar un par de horas al bien común». Le preocupa más incluso que la siempre angustiosa economía: «Las subvenciones no llegan para casi nada. No digo lo de algunas instituciones por no dejarlas en evidencia. Desde hace años tenemos que pedir pólizas de crédito para acabar las temporadas».

Alfonso acepta las exigencias de estos tiempos. No observa el pasado con nostalgia, aunque sí lamenta cierto deterioro. «A nivel de preparación, no hay vuelta de hoja. Ha mejorado un 500 por cien. Falta la gran vocación que tenían los entrenadores de antes; con muchos menos conocimientos pero todo sentimiento». También ha cambiado la relación con las familias de los canteranos, de vinculación más estrecha antaño: «Las hay extraordinarias, que saben lo que hacemos y te valoran; para otras es como una actividad extraescolar o una guardería y con que trates bien al niño les resulta suficiente».

Se prepara el Alertanavia para una nueva campaña, en la que su equipo sénior ha regresado a Preferente Futgal. Fiel a su espíritu original, ninguno de sus jugadores cobrará un solo céntimo, en ficha o primas. Ya fue hace dos años el único en la categoría adherido a ese integrismo amateur.

–Si nos tocase la Lotería, la idea sería la misma –le repite Alfonso a sus plantillas.

«Aquí juegan porque están a gusto, hay buen ambiente y hacemos grupo», sostiene. «Presumimos de ser diferentes –no mejores ni peores que los demás– en los valores que transmitimos. Queremos serlo, siempre en positivo. No lo concibo de otra forma».