Balonmano | División de Honor Femenina
El Orbe Zendal, renqueante
El cuadro porriñés recibe al Lanzarote Ciudad de Arrecife
A.A.
El Orbe Zendal se quiere redimir de su malhadado debut ante el Bera Bera (35-20). No sólo el potencial del favorito al título o el cambio de ciclo porriñés explican el resultado. Un virus había dejado diezmada la primera línea. «No fuimos en condiciones de competir. A partir del minuto 42 recogimos cable. No teníamos claro si recuperábamos gente para el miércoles».
«Me quedo con una primera parte muy buena (16-12). Competimos a un nivel muy alto. Incluso fuimos mejores por fases», analiza. «La segunda parte es irreal. Espero que no nos haga daño. La gente joven tiende a quedarse con los resultados finales y sería un error. Creo que tiene una explicación lógica».
«Espero ya empezar a sumar», desea el técnico para hoy, ante el Ciudad de Arrecife, que cayó con Valladolid (22-27). «El equipo merece ver el fruto de su buen trabajo». Aunque aún convalecientes, «para competir llegamos de sobra». La brasileña Juliana Santos, último fichaje, no jugará o sólo puntualmente. «Acaba de aterrizar de un viaje muy largo. Queremos cuidar mucho a nuestras jugadoras. Tener prisa es un error».
HORA: 20:30.
PABELLÓN: Municipal de Porriño.
