El Orbe Zendal, renqueante

El Orbe Zendal se quiere redimir de su malhadado debut ante el Bera Bera (35-20). No sólo el potencial del favorito al título o el cambio de ciclo porriñés explican el resultado. Un virus había dejado diezmada la primera línea. «No fuimos en condiciones de competir. A partir del minuto 42 recogimos cable. No teníamos claro si recuperábamos gente para el miércoles».

«Me quedo con una primera parte muy buena (16-12). Competimos a un nivel muy alto. Incluso fuimos mejores por fases», analiza. «La segunda parte es irreal. Espero que no nos haga daño. La gente joven tiende a quedarse con los resultados finales y sería un error. Creo que tiene una explicación lógica».

«Espero ya empezar a sumar», desea el técnico para hoy, ante el Ciudad de Arrecife, que cayó con Valladolid (22-27). «El equipo merece ver el fruto de su buen trabajo». Aunque aún convalecientes, «para competir llegamos de sobra». La brasileña Juliana Santos, último fichaje, no jugará o sólo puntualmente. «Acaba de aterrizar de un viaje muy largo. Queremos cuidar mucho a nuestras jugadoras. Tener prisa es un error».