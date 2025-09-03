El Bembrive FS comenzará la Liga de 2ª División el 20-S en Vilalba

El Bembrive FS ya conoce el calendario de la temporada 25/26 en el grupo 1 de Segunda División femenina de fútbol sala. Como estaba fijado en las bases de competición, el campeonato comenzará el 20 de este mes y los treinta partidos de la fase regular, a doble vuelta, concluirán el 16 de mayo.

El notable retraso en la publicación del calendario se debe a que la decisión tomada por el juez único de Competiciones no profesionales, Rafael Alonso, para la nueva distribución geográfica de los grupos tuvo una consecuencia directa: la renuncia del Sporting Club Garrovilla a mitad de agosto, al dispararse en 20.000 euros el presupuesto por el cambio de grupo (Extremadura iba antes con Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía).

A mitad de agosto, la RFEF tuvo que recuperar el listado de derechos de ascenso de los segundos y terceros clasificados de las ligas autonómicas. El Leis Pontevedra era el primero, pero también había renunciado. El cuarto, el CD Nou Turia FSF valenciano, aceptó el reto.

Siete equipos gallegos

Así, el grupo 1 contará con siete equipos gallegos, uno asturiano, uno cántabro, uno extremeño, dos de Castilla y León, dos de Baleares y uno de la comunidad valenciana. El quebranto económico, con tal distribución que se salta la proximidad geográfica, será un hecho. Al Bembrive lo golpea de forma severa: tres viajes a las islas entre octubre y diciembre.

El Bembrive FS, bicampeón del grupo 1, arrancará en la localidad lucense de Vilalba, ante el subcampeón de la pasada liga. El primer partido de las viguesas que entrena Gael Madarnas será el sábado 27 en el Vicente Álvarez contra el Mioño cántabro. Y el segundo en casa (cuarta jornada), el derbi provincial frente al Ence Marín el 11 de octubre. Ante el rival marinense, la vuelta… justo por San Valentín.

En Baleares jugará el Bembrive el 4 de octubre (CD San Pablo-Eivissa, tercera jornada, en Ibiza) y el 22 de noviembre ante el Atlético Mercadal en Menorca. En Canarias, el 6 de diciembre.

El campeonato disputará sus catorce primeras jornadas sin parón, de septiembre al 20 de diciembre (CD Colegio San José-Bembrive) y cerrará la primera vuelta para proclamar equipo campeón de invierno el 10 de enero (Bembrive FS-CD Segosala). En enero la afición viguesa verá al equipo dos jornadas consecutivas porque tras el rival castellano llegará el Vilalba al Vicente Álvarez (día 17).

Por vez primera en la segunda categoría nacional, el quinteto vigués acabará la fase regular como visitante, en Segovia ante el complicado CD Segosala, su bestia negra los dos últimos años.