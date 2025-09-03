Alcaraz llega inmaculado a semis

Para ganar a Carlos Alcaraz ya no vale con hacer un gran partido. Ni siquiera vale ya para ganarle un solo set. El español sigue crecido en Nueva York, donde vuelve a las semifinales tras superar ayer al checo Jiri Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4) en una hora y 56 minutos.

Serán las novenas semis de Grand Slam para el murciano y las terceras en el US Open, donde está desplegando un juego excepcional. Fuerte desde el servicio, donde volvió a no ceder una sola opción de rotura, agresivo desde el resto y eficaz con todos y cada uno de sus golpes. Nunca antes había conseguido llegar tan lejos en un Grand Slam sin dejarse un solo set en el camino. A este poderoso Alcaraz solo Sinner parece poderle frenar.

Y es que la puesta en escena que lució Lehecka no fue ni mucho menos mala. El checo mostró su cara siempre rotunda y potente con la que ya doblegó al murciano en Doha este mismo año, pero Carlitos es otro bien distinto al del primer tramo de 2025. Desde la gira de tierra batida el balance es demoledor, con solo dos derrotas. Son ya 59 victorias en lo que llevamos de temporada, en busca del séptimo título que sería ya récord en su carrera. Números de leyenda los que está firmando el murciano, que en busca de su sexta corona de Grand Slam se acerca también a recuperar el trono de la ATP.

Un día más, las desconexiones que tanto le lastraron en momentos del año pasado y a inicios de esta misma temporada, no hicieron acto de presencia. Funcionó y mucho el segundo saque variado de Alcaraz, que hizo daño a un Lehecka que pese a firmar un gran nivel no veía oportunidades. Tampoco con la llegada del segundo set, cuando Alcaraz repitió la misma fórmula. Rotura inicial y negación a cualquier intento del checo.

Intentó repetir la historia Alcaraz en el inicio del tercer set, pero esta vez Lehecka pudo estabilizarse en el marcador aunque sin apenas opciones de buscarle las cosquillas al resto. Contundente con el servicio, Alcaraz fue buscando su momento, hasta que en el noveno juego dio el golpe final. «Estamos madurando, sabiendo cómo gestionar todo. Estar calmado fuera de la pista me ayuda a mostrar mi mejor nivel», dijo Alcaraz, que sigue respondiendo a las exhibiciones de su gran rival: Jannik Sinner. El italiano no puede despistarse hoy ante su compatriota Musetti.