Los volantistas del Cíes, Jacobo Fernández y Nikol Carulla, inician su gira asiática

Los volantistas del Cíes Nikol Carulla y Jacobo Fernández ya se encuentran en la localidad de Baoji para disputar el Baoji China Masters, prueba del BWF Tour Super 100. Es la primera escala de la gira que realicen en el continente asiático. Las dos siguientes serán en Vietnam e Indonesia, todas de categoría Super 100. La participación de Nikol y Jacobo supone un nuevo hito histórico para el club, al ser la primera vez que unos deportistas de su plantel se desplazan al continente oriental.

La competición en China para ambos dará comienzo el miércoles día 3 con las primeras rondas del cuadro principal de la competición. Nikol, en dobles femenino, como cabeza de serie 4, espera rival de las ganadoras de un enfrentamiento entre locales y de Taipei. En dobles mixtos se enfrentarán a Wu y Lee también de Taipei, pareja 92 del mundo, lo que resultará un difícil duelo.

Jacobo Fernández sólo disputará la prueba de dobles, pues en una decisión no compartida por el Club Cíes, la dirección deportiva de la Federación Española decidió no inscribirlo en mixtos, pese a que su compañera habitual en esta modalidad también comparte expedición. Jacobo y su compañero Perals se verán las caras en primera ronda frente a los jóvenes chinos de 19 años Rui Chen y Han Chen, clasificados en el puesto 225 del ranking mundial.

Una gira de 25 días

Muy complicado será en cualquiera de las modalidades conseguir pasar de ronda, pues el nivel de cualquier asiático, sea cual sea su puesto en el escalafón mundial, es muy alto, y más jugando en su continente. Para Nikol y Jacobo la experiencia será única, pero el Bádminton Cíes siempre ha tenido sus dudas del retorno deportivo frente al elevado coste económico que supone esta gira de 25 días, pues saldrá, en una parte muy importante, de las arcas del club, que no lo tenía presupuestado al principio de año.