Copa y Supercopa Galicia, en Vilagarcía

La fase final de la Supercopa y Copa Galicia se disputará el domingo 7 de septiembre en Fontecarmoa (Vilagarcía de Arousa). Programa: 11:00, Copa Galicia Femenina: Carballal-Helvetia Saeplast Cañiza; 13:00, Copa Galicia Masculina: Valinox Novás-Lirón Teucro 80 Aniversario; 17:00, Supercopa Galicia Masculina: Cisne Colegio Los Sauces-Frigoríficos del Morrazo Cangas; 19:00, Supercopa Galicia Feminina: Conservas Orbe Zendal Porriño-Mecalia Atlético Guardés.