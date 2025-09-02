El radiocontrol térmico regresa a las aguas del Miño

Tui acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Radiocontrol Térmico, dos espectaculares jornadas en una cita organizada por la Reales Federaciones Española y Gallega de Motonáutica. Un año más, y con ésta ya son siete ediciones, el Centro Interfederado tudense, será la base operativa para el desarrollo de esta competición nacional, a la que acudirán entre 12 y 15 pilotos llegados de todo el territorio nacional, en un espectáculo de destreza y velocidad en la conducción de lanchas teledirigidas de un metro de eslora y hasta cuatro categorías divididas por cilindrada, incluyendo el Campeonato Gallego de Free Style.

El acto de presentación tuvo lugar en la mañana del lunes, asistiendo el concejal de deportes del Concello de Tui, Rafael Estévez; el presidente de la Real Federación Gallega de Motonáutica, Carlos Gago; y el Segundo de la Comandancia Naval del Miño, Carlos López, así como Marcos Casaleiro y Rafael Estévez, del Club Náutico Inclusivo Baixo Miño. Gago decía que “este es el séptimo año que organizamos esta prueba en Tui, de manera ininterrumpida, incluso con la pandemia se llegó a realizar, y es que este entorno natural es impresionante y los pilotos siempre quieren venir aquí ”, terminaba diciendo el presidente federativo.

Intervención de Carlos Gago. / Juan Caballero

Por su parte, el concejal Estévez decía: "Estamos muy contentos y muy satisfechos de que la Real Federación Gallega de Motonáutica siga contando con nosotros para celebrar esta prueba, incluso con la expectativa de seguir trayendo a Tui más campeonatos, porque con nuestros vecinos de Portugal al lado, son el lugar ideal para su desarrollo”.

Intervención de Rafa Estévez. / Juan Caballero

El Campeonato de España de Radiocontrol Térmico se celebrará en las instalaciones del Centro Interfederado de Tui los días 6 y 7 de septiembre, con tres pruebas por categoría como objetivo, dos el sábado con horarios de arranque de 11.30 h. de la mañana y 16.30 h. de la tarde; y una dominical a partir de las 10 de la mañana. La entrega de premios, a su término, a las 13.00 horas. Las aguas del Miño son el marco idóneo para la competición de este tipo de diseño de barcos que, con un tamaño medio de 1 m. de eslora, alberga motores de combustión con cuatro diferentes cilindradas, divididas por las categorías oficiales recogidas en el reglamento de la UIM – Unión Internacional de Motonáutica:

Endurance 3,5 cc – Encendido Glow (por impulso del motor)

– Encendido Glow (por impulso del motor) Endurance 7,5 cc – Encendido Glow (por impulso del motor)

– Encendido Glow (por impulso del motor) Endurance 15 cc – Encendido Glow (por impulso del motor)

– Encendido Glow (por impulso del motor) Endurance 35 cc – Encendido Chispa (arranque eléctrico)

El carburante utilizado para este tipo de embarcaciones suele ser una ligera bencina, proporcionando a los motores entre las 15 y 20.000 rpm – revoluciones por minuto, siendo la resultante final un empuje de potencia tan elevada que asegura los 65 nudos de velocidad, unos 120 Km/h. El circuito es un trazado técnico entre boyas, formando una gran “M” en la lámina de agua sobre la que se asienta el recorrido y donde el tramo más largo mide 100 m. y el más corto la mitad, dotando a la “consonante” de una distancia total de 300 metros por vuelta. Cada manga tiene una duración estimada de 30 minutos celebrándose tres por cada categoría, puntuando sólo dos de ellas y descartando la de peor resultado, para obtener una clasificación que marcará las pautas de los resultados generales. Sólo se admitirá un número máximo de 15 pilotos por categoría.