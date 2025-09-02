La base de la vida: la historia del Santiaguiño

En la parroquia mosense de Guizán, entre fronteras invisibles, caminos serpenteantes y vestigios milenarios, florece el Santiaguiño. No se nombra así ya sólo la ermita que dormita a la sombra de los carballos, de piedras ancianas, sino la asociación deportiva, de carnes tiernas. El Santiaguiño de Guizán C.D., una celebración de vida tras la pandemia, ha alcanzado las 200 licencias y aún persiste en el reclutamiento. «El rural no se muere. No se abandona», pretende y se esfuerza su presidente, David Campo.

Campo, Diego Domínguez Alfaya, con pasado en el Gran Peña, y Xoan Pablo Barciela habían concluido que Guizán, donde residen, necesitaba agitar sus energías cuando el COVID interrumpió la realidad cotidiana. No desmayaron estos recientes treintañeros. Al abrirse las puertas retomaron el proyecto, que cuajó en 2021. Fundaron un equipo sénior de fútbol en cierto modo como recuerdo de aquel Guizán ochentero, ya desaparecido. «Recuperamos en parte la esencia del histórico, pero el nuestro realmente es nuevo», explica Campo.

Todo se inicia de cero y es a la vez legado en cada parto. La denominación honra a uno de los símbolos de la parroquia. De escudo, la cruz de Santiago, que se multiplica en edificios y esculturas del entorno, inscrita en un círculo por inspiración del Budiño Raid, que ha organizado pruebas de orientación y al que también pertenece Campo. Y en rojo sobre fondo negro porque «no hay muchos clubes con esos colores». Negra es igualmente la casaca que hoy visten sus miembros, con franjas y mangas broncíneas.

No son ya, sin embargo, esos adultos originales. El equipo sénior apenas duró dos años en Tercera Autonómica. «Mantenerlo era una ruina económica», lamenta Campo; presidente y también jugador en la primera temporada. Se sacó después el carnet de entrenador para ocuparse de la cantera. Porque en 2022 habían creado la primera escuadra de sus categorías inferiores, un prebenjamín. «Fue por probar con diez críos, muy chiquititos todos, y se empezó a sumar gente del pueblo».

Entre 13 y 15 equipos

Esa semilla ha germinado para eclosionar este verano. El Santiaguiño ha pasado de las 107 licencias de la pasada temporada a las 200 que calculan para la inminente. Poseen en su estructura 13 equipos, con jugadores entre los 3 años de edad y los 60, aunque saltando en fútbol del juvenil al veterano. El sénior se dedica al fútbol sala. Probablemente añadan un decimocuarto equipo e incluso un decimoquinto si consiguen sumar suficientes chicas a las siete alevines que ya han congregado.

El plazo de inscripción en los registros federativos concluirá el 8 de septiembre. El Santiaguiño apurará sus posibilidades. Aunque se haya alimentado inicialmente de las familias mosenses, está dispuesto a acoger en su seno a cualquiera que lo desee. Emulan, de alguna manera, a esas fiestas tradicionales dedicadas al Apóstol y a Santa Ana que tanto atraían al paisanaje circundante «De hecho, viene cada vez más gente de Cabral, O Calvario, Redondela... Nuestra filosofía es ser un club del área metropolitana. Hablamos de un proyecto común».

Escudo del club. / Santiaguiño de Guizán

Su expansión tiene el mérito extra de lo reciente. «Lo nuestro es una sociedad deportiva multidisciplinar», especifica Campo. «Tenemos otras actividades como orientación y pádel, aunque nuestro exponente máximo sea el fútbol». Y en este mercado concreto «es complejo reunir críos. No tenemos la trayectoria de otros clubes con cien años de historia, como Castrelos, Gran Peña, Coya, Rápido de Bouzas... No somos como esos grandes con un montón de jugadores y fama, como Santa Mariña o Val Miñor, que poseen mayor potencia financiera. Y no es fácil sacar adelante algo nuevo si no estás asociado a futbolistas de élite, como Denis Suárez».

Carencia de instalaciones

Las instalaciones suponen otro obstáculo. Hasta el momento han concentrado su actividad en el campo de Santiaguiño, con el pabellón de Peña de Francia para el conjunto de fútbol sala. Cuadrar todas sus necesidades en el cronograma se ha vuelto un sudoku imposible. Han empezado a derivar partidos a canchas limítrofes, como la de Nespereira, y esperan que el Concello de Mos les proporcione más alternativas.

Esto viene bien para dinamizar la zona. La base nos da la vida David Campo — Presidente del Santiaguiño

Palpitan, pese a todo, con efervescencia. Su fuerza reside en ese equilibrio entre esencia y apertura; raíces y crecimiento. Isidro García, Adrián Seijo y Rubén Loureiro se han unido a Campo, Domínguez Alfaya y Barciela en la directiva. «Esto viene bien para dinamizar la zona», sostiene el presidente, cuyo Bar Veiga sirve como sede social. «Si no, el rural se apaga en favor de los grandes núcleos de población». Menciona entre su incipiente recolección de orgullo el salto de un prebenjamín de primer año al Celta o disfrutar «del apoyo de los vecinos». En Santiaguiño, donde un ingeniero romano del siglo II ubicó un miliario, siguen abriendo camino y los niños ríen: «La base nos da la vida».