Galicia celebra cuatro décadas de historia en la vela española con el 40º Trofeo Príncipe de Asturias

Galicia celebra cuatro décadas de historia en la vela española con una nueva edición del Trofeo Príncipe de Asturias, que cumple 40 años de vida de la mano del Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar.

Entre el 5 y el 7 de septiembre, las Rías Baixas volverán a ser escenario, un año más, de una de las regatas más prestigiosas del calendario nacional, una prueba que desde hace cuarenta años reúne a algunos de los mejores equipos de crucero y monotipos del panorama nacional.

Desde su nacimiento en 1986, el Trofeo Príncipe de Asturias se ha consolidado como un escaparate deportivo y turístico de primer nivel para Galicia, en el que durante tres días la náutica, el paisaje, la gastronomía y la cultura gallegas se convierten en protagonistas absolutas.

Un calendario deportivo intenso

Gracias al patrocinio de ABANCA, el 40º Trofeo Príncipe de Asturias ofrecerá a participantes y espectadores un programa deportivo de alto nivel, en el que competirán más de 80 cruceros ORC, monotipos J80 y Fígaros. Se disputarán un máximo de 6 mangas para los ORC 0-4, 9 pruebas para los J80 y Fígaros; y 2 para las clases ORC 5 y Open.

La cita incluirá, además, la celebración de pruebas tan relevantes como la Copa de España de J80; el Trofeo Conde de Barcelona, que premia a la mejor tripulación portuguesa; el Trofeo Presidente de la Xunta, del que forman parte 5 regatas que se celebran en distintos puntos de Galicia; y la 29º Gestilar Ladies Cup, que reúne a tripulaciones femeninas en igualdad de condiciones.

Gaviota a punto de levantar el vuelo durante la presentación. / Marta G. Brea

La competición dará comienzo el viernes 5 por la tarde, con las primeras pruebas para los ORC más veloces y los monotipos a partir de las tres de la tarde. El sábado día 6 se disputará la jornada central, con regatas para todas las clases. Y el domingo 7, última jornada, marcará el desenlace de esta cuadragésima edición, con las últimas pruebas y la entrega de premios a los ganadores.

Premios Nacionales de Vela

Uno de los momentos más esperados del Trofeo Príncipe de Asturias será la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que se celebrará el sábado 6 de septiembre a las ocho de la tarde en los jardines del Monte Real Club de Yates.

Los galardones, que reconocen la excelencia deportiva y buscan promocionar la vela española, homenajearán en esta ocasión a figuras de la talla del catalán Álex Pella, reconocido por su trayectoria como regatista oceánico; el grancanario Javier Padrón, distinguido como mejor patrón de monotipos de la temporada; o al cántabro Fernando Echávarri, que recibirá el premio a la carrera deportiva.

El barcelonés Jordi Xammar y la mallorquina Marta Cardona, campeones del mundo y de Europa en 470, serán reconocidos como mejor equipo preolímpico; y el Sail In Festival, creado por Urtzi Sagarribay y Alex Quintana, recibirá el premio Mariano Aguado de comunicación.

La gala de los Premios Nacionales de Vela, patrocinada un año más por las Bodegas Terras Gauda, será retrasmitida en directo por la web de la Televisión de Galicia e incluirá una fiesta de clausura con música en directo.

Eventos sociales y ambiente festivo

Más allá de la competición en el agua, el Trofeo Príncipe de Asturias siempre se ha distinguido por su ambiente social y por la hospitalidad del Monte Real Club de Yates. El village instalado en los jardines del club, en el que se servirán productos de marcas gallegas amparadas por el sello Galicia Calidade, será el epicentro de las actividades paralelas. Desayunos, cenas marineras, programas de radio, galas, conciertos… son algunos de las propuestas programadas.

ABANCA, Terras Gauda, Gestilar, la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra son los patrocinadores destacados de un evento en el que también colaboran múltiples marcas y empresas como Mercedes Benz, Zelnova Zeltia, Vanguard Marine, Paradores, Gadis, Aceites Abril, Coca Cola, Martin Miller, Onda Cero, Foxy, ¡HOLA! o Solventis, junto con la Real Federación Española de Vela y la Real Federación Gallega de Vela.

Distintivo real en la vela española

El Trofeo Príncipe de Asturias echó a andar en 1986, un año marcado por la presencia en la Escuela Naval Militar de Marín del entonces heredero de la Corona, Don Felipe de Borbón, hoy Rey de España. Fue precisamente en ese contexto cuando la Escuela Naval y el Monte Real Club de Yates decidieron unir fuerzas para dar vida a una gran regata que reuniese en las Rías Baixas a algunas de las mejores tripulaciones y embarcaciones de España, Portugal y otros países europeos.

El éxito no se hizo esperar. En su primera edición, la competición logró un récord histórico de participación en el panorama náutico español, con más de 70 barcos en la línea de salida. El triunfo inaugural recayó en el Kochab, patroneado por el Capitán de Navío González-Llanos, cuyo nombre quedó inscrito en la primera placa del panel de honor que preside, desde entonces, el salón del Monte Real.

Los primeros años de la regata estuvieron marcados, además, por la participación del propio Felipe VI como regatista. El monarca compitió en varias ediciones —1986, 1987, 1988, 1991, 1998 y 2005— y fue en 1998 cuando su tripulación consiguió alzarse con la victoria, dejando una impronta imborrable en la historia del trofeo.

Una edición anterior de la regata. / Lalo R. Villar

En cuanto al formato de competición, los comienzos estuvieron definidos por dos regatas en línea entre Baiona y Marín, además de un triángulo olímpico. Sin embargo, con el paso de los años el Trofeo Príncipe de Asturias fue evolucionando para adaptarse tanto a los cambios de la Real Federación Española de Vela como a las exigencias de las distintas clases.

Con el paso de las décadas, el Trofeo Príncipe de Asturias se consolidó como una de las citas imprescindibles del calendario náutico, con capacidad para atraer a tripulaciones de primer nivel, tanto de Galicia como de España y el extranjero.

En este 2025, el Trofeo celebra su 40ª edición convertido en un referente indiscutible de la vela de crucero y en un gran foco de proyección de lo mejor de Galicia hacia al exterior.

A la presentación oficial del evento, celebrada este mediodía en Baiona, asistieron el presidente y comodoro del Monte Real, José Luis Álvarez e Ignacio Sánchez Otaegui; el comandante director de la Escuela Naval Militar, el capitán de navío Tomás Clavijo; el director territorial de ABANCA, Walter Álvarez; y el presidente y el director general de Bodegas Terras Gauda, José María Fonseca Moretón e Iago Becerra. Las tres administraciones gallegas estuvieron representadas por el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedara, Luisa Sánchez; y la directora gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez.