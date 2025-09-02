El Picusa, mejor equipo en la Volta a Portugal Júnior

El palmarés de Picusa Academy en su segunda temporada en la categoría júnior no deja de enriquecerse. La formación gallega recogió este domingo el trofeo de ganador por equipos de la Volta a Portugal, clasificación que el año pasado se le había resistido. Un éxito que estuvo cerca de ser doble tras llegar a la última de las cuatro jornadas de la ronda lusa defendiendo el maillot amarillo.

El sudafricano Carter Barnes terminó segundo en la clasificación general tras ceder el primer puesto en el desenlace de la vuelta. El pupilo de Djamel Avendaño se había situado al frente de la tabla en la víspera, pero camino de la línea de meta final se vio sorprendido por la exhibición del irlandés Matthew Walls (DunasVale), vencedor de la última etapa gracias a un ataque en solitario que lanzó en el quilómetro 5, cuando aún restaban más de 90 km para la llegada en Trancoso.

El infortunio de Almada

Los triunfos individuales se le resistieron en la Volta a la estructura que cuenta con la histórica firma padronesa Picusa como patrocinador principal. En la primera jornada, Nicolás Almada se iba a imponer en Fundão, un triunfo que se esfumó en los últimos metros por culpa de una mala señalización que desvió al ciclista argentino por la zona reservada a los vehículos acompañantes.

Ese golpe no le pasó factura ni al corredor sudamericano ni a sus compañeros y al día siguiente Picusa Academy consiguió meter a tres representantes en el corte de 20 unidades que se jugó el triunfo en Almeida. De nuevo Nicolás Almada se quedó con la miel en los labios. Hizo segundo y con su mismo tiempo concluyeron el santiagués Diego López y Carter Barnes.

El sábado se celebró un doble sector. Por la mañana, Diego López obtuvo la cuarta posición en Sabugal, mientras que por la tarde Carter Barnes marcó el tercer mejor tiempo en la contrarreloj de 18,8 km y se aupó al liderato. El triunfo en la general se le escapó al sudafricano en el cierre de la carrera ante la fortaleza de Matthew Walls, ganador final de la ronda con 33 segundos de margen. La décima plaza la ocupó Diego López y la undécima, Dimas Mota.

Ahora, a Cantabria

Picusa Academy dominó la clasificación por equipos con 6 segundos de ventaja respecto al potente Hagens Berman – Jayco. La 19ª edición de la Volta a Portugal Júnior registró un alto nivel de participación al reunir a escuadras portuguesas, españolas, francesas y neerlandesas. La siguiente cita de su calendario llevará al conjunto gallego a la Vuelta a Cantabria, que arranca este viernes.