Nueva cita con las Guerreras para María Palomo

El Mecalia Atlético Guardés mantiene su representación en la selección española. La pivote madrileña María Palomo ha vuelto a ser citada por el conjunto nacional para su próxima concentración, que tendrá lugar dentro de dos semanas en Eslovaquia con motivo de dos encuentros amistosos para iniciar el nuevo curso deportivo.

Palomo se reunirá una vez más con las Guerreras de Ambros Martín el próximo 15 de septiembre en Madrid para volar hasta la localidad de Samorín. Allí permanecerán las jugadoras durante toda la semana, de parón en las competiciones nacionales, para preparar dos partidos amistosos ante la Selección de Eslovaquia.

Comienzo de ciclo

El primero de ellos, que supondrá el comienzo del nuevo curso para la Selección Española, medirá al conjunto nacional con Eslovaquia el jueves 18 de septiembre a las 18.30 horas en City Sports Hall de Zilina; mientras que la “vuelta” de estos dos amistosos se jugará en el polideportivo de la ciudad de Trencín el sábado 20 a las 20.00 horas.

El equipo dirigido por Ambros Martín ha estado centrado últimamente en un trabajo de proyección de futuro importante, y en esta convocatoria puede leerse la misma intención, con hasta cinco jugadoras que han sido citadas por primera vez. Pero más allá de las novedades, la llamada a la pivote del Mecalia Atlético Guardés responde a una apuesta por la consolidación de una nueva generación en la que se ha confirmado como habitual.

Palomo fue citada por el seleccionador por primera vez en marzo y ha participado desde entonces en distintas concentraciones de tecnificación y encuentros amistosos con España, por lo que desde el club miñoto se le desea un futuro brillante de la mano de las Guerreras. ¡Mucha suerte, María!

María Palomo. / SporCoeco

María Palomo: “Es un orgullo y una motivación”

La jugadora madrileña ha explicado que “al final, es un orgullo y una motivación en el día a día que te siga llamando la Selección y que sigas contando para ellos”. “Esto también me ayuda a crear mis propios objetivos”, indica Palomo, que ha expresado su gratitud y alegría por volver a reunirse con las Guerreras.

La pivote ve esta llamada como “la continuidad de la concentración de este verano en Sierra Nevada”, pero también como la apuesta por “crear un nuevo grupo de trabajo con gente muy joven, algunas, júniors, y personas que creo que pueden aportar mucho”. En definitiva, María se mostró con muchas ganas de seguir creciendo de la mano del conjunto nacional: “Va a ser una semana en Eslovaquia de entrenamientos, de muchísimo aprendizaje y de salir con mucho refuerzo positivo”.