Protesta de Futuro Vegetal
Lanzan pintura a una tienda del Barça por los patrocinios de Spotify y el Congo, vinculados a Israel
El Periódico
Una tienda del FC Barcelona ha sido vanzalizada este martes por un grupo activista que pretende protestar por los patrocinios de Spotify y la República Democrática del Congo.
Dos activistas de Futuro Vegetal han tintado de pintura roja una botiga de merchandising de la entidad azulgrana. Ha sucedido un día después de que mancharan también de rojo la basílica de la Sagrada Familia.
El grupo ha arrojado pintura a la fachada de una tienda del club "por su complicidad en el genocidio en Palestina y el Congo", ha explicado el grupo en una publicación en redes sociales.
El principal patrocinador del Barça es la plataforma de streaming Spotify, y el grupo señala que el director ejecutivo de Spotify "lideró una ronda de financiación de casi 850 millones de euros en una startup que desarrolla tecnología militar utilizada por el gobierno israelí en el genocidio palestino".
El club también firmó un polémico acuerdo de patrocinio de cuatro años con el gobierno de la República Democrática del Congo este verano. Futuro Vegetal considera "vergonzoso" que el Barça colabore con una administración que "perpetúa el ciclo de violencia contra su propia población por intereses neocoloniales".
Multinacionales extractivas
El grupo activista hizo un llamamiento a la libertad y la autodeterminación. "La situación en el Congo está empeorando debido a los intereses de los gobiernos de Ruanda, el Congo y Uganda, que actúan como defensores de multinacionales extractivas como Samsung y Apple en la región", afirman.
Antes de atacar la Sagrada Familia, el grupo también atacó a Burger King, tachando a la cadena de comida rápida de "explotadores".
