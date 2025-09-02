Una herida abierta

La presencia del equipo de Israel se está convirtiendo en la piedra en el zapato de la Vuelta, cuya organización intenta que la prueba, que ayer celebró su primer descanso, se desarrolle sólo desde el ambiente deportivo, aunque sin poder evitar que la carretera se llene de banderas palestinas y sin acallar las voces que piden la retirada del conjunto israelí.

El Israel-Premier Tech, que ya ha sufrido la baja del neozelandés George Bennett, que partía como jefe de filas, habla de que están corriendo desmoralizados, sobre todo desde que unos manifestantes en Figueres interrumpieron la marcha del equipo en la contrarreloj ampurdanesa. En el pecho de los maillots llevan el nombre de Israel, un país en plena ofensiva bélica contra Palestina, que diferentes voces autorizadas han calificado como un genocidio.

Los vehículos del equipo suelen estar custodiados discretamente por la policía. Desde la salida de Olot, el Israel-Premier Tech no sube al escenario del podio para saludar a los aficionados en la salida de las etapas. En la megafonía de las llegadas, cuando se cita a alguno de los corredores por una intervención en carrera, se les identifica como corredores del Premier Tech (segundo patrocinador, una empresa propiedad de un magnate de origen israelí) y no de Israel.

Zaragoza se pobló de banderas palestinas y hay diversas llamadas a la movilización en las etapas programadas hoy en Navarra y, sobre todo, mañana con salida y llegada a Bilbao. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, envió la semana pasada una carta a Javier Guillén, director de la Vuelta, donde le pedía que reconsiderase la participación del conjunto israelí. Pero la competencia para retirar la licencia a la escuadra corresponde a la Unión Ciclista Internacional (UCI). El Israel ya corrió Giro y Tour. En ambas carreras se vieron banderas palestinas, pero no al nivel y con la actividad que se aprecia en la ronda española.

En Alfaro, salida de la novena etapa, los manifestantes fueron agrupados en un extremo del perímetro de la carrera con mucha presencia de la Guardia Civil. El jueves anterior otro grupo con banderas de Palestina trató sin éxito de cortar el inicio de la etapa entre Olot y Andorra.Los medios locales ya han explicado que la Ertzaintza prepara un dispositivo especial de seguridad alrededor del equipo con vigilancia específica en el hotel que ocuparán en Bilbao y protección a los vehículos y corredores. La seguridad contará con policías de paisano y unidades caninas. La etapa partirá desde el estadio de San Mamés y llegará a la Gran Vía bilbaína.