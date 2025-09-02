El Cíes celebra su torneo internacional de carácter benéfico

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció hoy la disputa de un trofeo internacional solidario de hockey sobre patines para este fin de semana (6 y 7 de septiembre) en el polideportivo municipal Pablo Beiro de Bouzas.

El Hockey Club Cíes organiza el evento con el Concello de Vigo y el regidor felicitó a su presidente, Leonardo Torres, “Tomba”, y a Elena Mosquera, su delegada, por “estar, apoyar y potenciar la lucha contra una enfermedad rara, la hiperplasia suprarrenal congénita”.

“El hockey sobre patines es un deporte extraordinario, digno de verse”, afirmó Caballero, que explicó que en Bouzas se verán “clubes de mucho nivel en hockey”, tanto a nivel absoluto como de base, pues la entidad viguesa ha querido promover lo uno y lo otro. Así, el club ha organizado un evento que servirá también para fomentar el hockey sobre patines y cuya recaudación irá destinada a la asociación que intenta visibilizar esta enfermedad rara.

Categorías inferiores

Ambos días, de 9:00 a 18:00 horas y con entrada gratuita, se disputarán partidos de base mixtos y femeninos con la participación de HC Cíes (Vigo), Hoquei Club Ponteareas, Hockey Club Raxoi (Santiago), Hockey Oroso (Sigüeiro, Santiago), Club Compañía de María (A Coruña), Liceo (A Coruña), CD Berenguela (Santiago) y Valença Hóquei Clube (Portugal).

Después, el Cíes ha preparado un doble programa de amistosos para el Deportivo Liceo herculino. El sábado, contra el vigente campeón de Europa, el OC Barcelos (20:00 horas); el domingo, a las 18:00 horas frente al CH Carvalhos, que acaba de ascender a la máxima división lusa.

El precio de la entrada para cada uno de estos partidos es de 3 euros; el abono, 5€. Liceo y Barcelos, además, acabaron subcampeones de sus respectivas ligas en España y Portugal. Carvalhos es una localidad situada a 15 kilómetros al sureste de Oporto.

La asociación agradeció la iniciativa del Cíes y del Concello. “Vienen equipos de elite y queremos brindar a Vigo el mejor hockey a nivel mundial”, sentenció Tomba, que fue jugador en el Benfica, el Liceo, el Barcelos, el Valença y el Vigo Stick antes de lanzarse a potenciar el hockey sobre patines local desde la base con el HC Cíes, nacido en 2011. “El mejor hockey es el que se practica en vuestro club”, sentenció el alcalde.