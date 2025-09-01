Balonmano | 1ª Nacional
El Valinox celebra su presentación el sábado
El Valinox Novás inicia la temporada 25-26, en la que intentará retornar a Honor Plata, con su presentación. Será el próximo sábado 6 de septiembre, en la plaza principal de O Rosal. La jornada arrancará a las 18:00 con música y juegos populares. A las 20:00 los equipos del Novás desfilarán ante los aficionados. Para completar la fiesta, a las 20:30 horas actuarán en directo Los Sergios. Habrá pizzas, bocadillos, fideuá, sorteos y otras sorpresas gracias a As Brasas y Shiruxa.
