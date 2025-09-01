La ría de Vigo manda en Arousa

No hubo cambios en la general y los vigueses Pablo Cabello y Óscar Romero se han convertido en los campeones de la Copa de España de vaurien, que ha organizado la Federación Gallega en Arousa.

Aunque Eolo se hizo esperar más de media hora, con un viento del suroeste de unos 8-9 nudos de intensidad, el comité de regatas pudo cumplir con el programa para los 30 equipos, que sumaron nueve mangas. Los juveniles Sissel Acasuso y Jorge Campos (RCM del Abra-RCM Santander) volvieron a demostrar su potencial llevándose una trabajada victoria en la primera manga. Los otros dos triunfos parciales del día fueron para Nacho Campos y Yolanda Bastos y para Pablo Cabello y Óscar Romero (RCN Vigo).

Cabello y Romero cerraron su participación con cuatro primeros puestos, tres segundos, un tercero y un cuarto. Unos resultados brillantes que los convierten en vencedores indiscutibles. Pedro Fernández y Carolina Iglesias (RCN Rodeira) y Acasuso y Campos completaron el podio. «Ha sido una Copa de España superdisputada y días muy emocionantes. Hemos competido todos muy duro. En apenas unos metros estábamos los seis o siete primeros, así que lo hemos disfrutado un montón», comentó Cabello.

Acasuso y Campos se proclamaron campeones juveniles con una cómoda ventaja sobre los segundos clasificados, Paco Riveras y Roque González-Llanos (RCN Vigo), los más jóvenes de la flota. El tercer puesto juvenil fue para Ramón Rey y Mencía García, también del RCN Vigo.

Entre las féminas, Iria Carballo y Ana Costas (RCN Vigo / RCN Rodeira) se impusieron por delante de Paula González e Iida Suoniemi (CVF As Pontes / C. Grupo Bazán) y de Jimena y Alba Abril (CVF As Pontes).

Las próximas citas en el Centro Galego de Vela serán la Regata de la Mujer-Campeonato Ibérico con los Elliott 6m, del 19 al 21 de septiembre, y la Copa de España de ILCA 6, del 9 y al 12 de octubre.