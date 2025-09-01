Fichajes
La Real Sociedad confirma el fichaje de Yangel Herrera antes de cerrar el de Carlos Soler
El jugador venezolano deja el Girona para recalar en San Sebastián, donde ya ha llegado el centrocampista valenciano para firmar su nuevo contrato
EFE
La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el fichaje del centrocampista venezolano Yangel Herrera, quien llega traspasado por el Girona y ha firmado un contrato por cinco temporadas.
El club ha informado, en un comunicado, de la incorporación de Herrera, quien llegó este domingo a San Sebastián para firmar su nuevo contrato, aunque no podrá integrarse aún en el equipo, porque está lesionado.
El centrocampista venezolano cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico, recorrido y energía.
Se trata de un tipo de refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.
Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.
No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también ha llegado este lunes a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Davila 30/08/2025
- Un coche arde en el túnel de O Folgoso y obliga a cortar la A-52 en A Cañiza
- Evacúan en helicóptero a una mujer desde las Cíes con graves problemas respiratorios