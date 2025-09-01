Piastri pone su marca en el epílogo de Zandvoort

Oscar Piastri pasará a la historia como el último vencedor del Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, que se cae del calendario de la Fórmula 1. El piloto australiano de McLaren, con siete victorias de quince posibles, ha impuesto su ley dominando de principio a fin y ampliando su ventaja al frente del campeonato respecto a Lando Norris.

El británico ha sumado su segundo cero de la temporada por un fallo técnico en el tramo final de la carrera y ya está a 34 puntos de su compañero a falta de nueve grandes premios para que el Mundial 2025 baje el telón.

Max Verstappen lo ha intentado todo para evitar otro recital de los coches ‘papaya’ y aunque su Red Bull ya no basta para frenar la ‘sangría’, esta vez el abandono de Norris le ha permitido coger aire. El vigente campeón, que el jueves, en rueda de prensa, se autodescartó de la lucha por la que sería su quinta corona consecutiva, ha buscado con ahínco repetir una victoria ante su afición, después de las que logró en 2021, 22 y 23. Pero si el año pasado ya tuvo que ceder ante Norris, esta vez ha sido Piastri el que le ha dejado sin recompensa.

El rookie Isack Hadjar ha conquistado su primer podio en F1, Fernando Alonso ha terminado octavo y Carlos Sainz se ha despedido de nuevo sin puntos (13º) tras recibir una sanción por un toque con Lawson.

Un accidente de Lewis Hamilton en la entrada de la curva 3 peraltada ha dejado fuera al heptacampeón de Ferrari después de 24 vueltas y ha propiciado el primer coche de seguridad, que todos han aprovechado, la mayoría para montar el compuesto más duro.

La próxima prueba, el Gran Premio de Italia, se disputará en el mítico circuito de Monza –el templo de la velocidad– el próximo fin de semana.