El Ourense CF inicia la Liga con un valioso empate en O Couto

Ha arrancado la temporada en Primera Federación con resultado desigual para los equipos de la provincia de Ourense. La meteorología y las lesiones condicionaron el estreno del Ourense CF en casa, aunque los locales fueron capaces de salvar al menos un punto ante el filial del Athletic Club. El Arenteiro, en cambio, cayó por la mínima en su visita al Arenas.

El valenciano Dani Llácer, recién llegado de Unionistas, ocupaba por vez primera el banquillo de O Couto en un partido oficial y pronto tuvo que modificar sus planes iniciales. La lesión de Adri Pérez obligó a sustituirlo por Miguel Prado.

Al conjunto ourensano se le notó que está todavía en fase de acoplamiento después de un verano marcado por los numerosos cambios en su plantilla. Llácer, en cualquier caso, ya ha conseguido que sea un conjunto competitivo, capaz de competir de tú a tú con el Bilbao Athletic. Los dos contendientes apostaron por una presión alta quelos acabó neutralizando mutuamente.

Tras el descanso, los vascos fueron algo superiores, aunque sin generar demasiadas ocasiones claras. Y las que hubo las pudo detener Álvaro Ratón para inaugurar el marcador del Ourense CF con al menos un punto, siempre valioso.

Ya le hubiera gustado al Arenteiro regresar al menos con ese botín de su visita a Getxo en el otro duelo entre ourensanos y vascos de esta primera jornada. Mala suerte para los de Jesús Arribas. Mingo compensó en el minuto 70 el gol que Baba había anotado para los locales en el minuto 35, pero Pablo decidió con el tiempo cumplido.