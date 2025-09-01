Orio culmina en Ares la conquista del título

La tripulación de Orio se ha proclamado campeona de la Liga Eusko Label tras la disputa de la Bandera Concello de Ares, en la que ha firmado su triunfo número catorce. La localidad coruñesa ha albergado la antepenúltima prueba del curso. Orio firmó un tiempo de 20:12.90, mientras que Urdaibai fue segunda con 20:16.86. La anfitriona, la Santa Olalla de Lubre del CR Ares, con la permanencia ya garantizada, fue sexta con 21:10.72. Cabo, ya descendido, cerró la tabla.