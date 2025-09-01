El marinense , Iván García, oro en el Grand Prix Challenge de Muju

El marinense Iván García (+80 kg) logró la medalla de oro en el Grand Prix Challenge de Muju (Corea del Sur), torneo G2 en el que estaban en juego puntos para el ránking mundial y olímpico y en el que han participado cerca de 330 deportistas.García, subcampeón mundial en 2022, ha completado un torneo perfecto, superando en la semifinal al ruso Larin, doble campeón mundial y olímpico, al que doblegó con claridad (2-0).