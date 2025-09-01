Jornada de baño y masaje ante Chipre

Hay partidos que son meros trámites. Hay que jugarlos, pero son lo que son. Valgan tres datos para justificar que este ante Chipre lo era. Los anfitriones no lanzaron un solo tiro libre en toda la primera parte y solo dos al final del partido (siendo uno por una técnica), España hizo solo tres faltas en la primera mitad y los parciales ofensivos locales fueron nueve puntos en el primer cuarto y ocho en el segundo. El (41-17) al descanso dejaba claro que España no había menospreciado al rival y respetaba a Chipre con Scariolo moviendo el banquillo con fluidez para mantener activo a todo el personal.

Puestos a analizar, de cara a los dos desafíos que quedan ante Italia y Grecia, lo que más inquieta es la falta de acierto en el lanzamiento, especialmente en los tiros libres. Un mal que se ha repetido en los partidos ante Georgia, Bosnia y ahora Chipre. Pero más allá de eso, ‘La Familia’ volvió a defender bien, a dominar el rebote en ambas zonas y a generar asistencias (29), lo que delata paciencia y lectura del juego. Aldama, los Hernagómez y Brizuela volvieron a ser referentes y los jóvenes bases alternaron con buen rendimiento.

España ganaba de 30 a los dos minutos de la reanudación, lo que complicaba mantener la tensión competitiva. Willy, con 19 puntos, dominó la pintura, mientras Juancho mostraba su versatilidad en ambas zonas. Scariolo utilizaba a todos sus efectivos, lo que agradecía un Yankuba Sima que había tenido menos oportunidades. En Chipre, Darral Williams aportaba 16 puntos en ataque. 46 rebotes capturó España por 24 de Chipre, lo que permitía a los visitantes disponer de más de una oportunidad en sus ataques. El (70-29) al final del tercer cuarto, con una canasta de campo a campo de Parra, evidenciaba la debilidad del rival.

El último parcial sirvió para que Scariolo probase cosas para lo que se viene. Esta victoria funcionarial no permite extraer grandes conclusiones, pero sí ha servido para ‘La Familia’ haya restituido su autoestima tras la dura derrota encajada ante Georgia. Estas dos victorias en tres partidos colocan a España con una tesitura cómoda para medirse a italianos y griegos. Los de Scariolo tienen asegurado el cuarto puesto del grupo, lo que le cruzaría a priori con Francia, pero la sorprendente derrota de los galos con Israel abre mucho las posibilidades del grupo D.

A partir de ahora toca ver qué versión muestran los de Scariolo ante los dos ‘cocos’ del grupo y ver qué cruce interesa para los octavos. España llega sin contratiempos físicos, pese al susto de Juancho en un tobillo. Ahora sí empieza el Eurobasket para los de Scariolo.