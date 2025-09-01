Golf
Gina Casadella, la mejor en el TUR 43 en Vigo
El Real Aeroclub de Vigo acogió, por primera vez, una de las pruebas clasificatorias del 5º Circuito de Golf y 2º de Croquet TUR 43, con más de un centenar de jugadores. En la primera categoría, el triunfo fue para Gina Casadella. El segundo premio fue para Manuel Herránz. Coral Méndez se proclamó mejor jugador sénior y Begoña Valdenebro fue la mejor clasificada femenina. En croquet ganaron Julio Carril y Luis Miguel Seoane. Todos pasan a la gran final en Santiago.
