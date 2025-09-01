Un Alcaraz de récord sigue con paso firme

Carlos Alcaraz jugará por primera vez en su carrera los cuartos de final en todos los torneos Grand Slam del año. El murciano superó ayer al francés Arthur Rinderknech (7-6 (3), 6-3 y 6-4) en dos horas y 14 minutos de partido para alcanzar por cuarta vez la antepenúltima ronda en el US Open.

Fue una prueba totalmente distinta a la que tuvo que superar en las tres primeras rondas, con el francés planteando un partido de intensa batalla y en el que vendió muy cara su derrota. Pese a ello, el gran momento que vive Alcaraz acabó decantando un día más la victoria a su favor sin dejar escapara un solo set. Con ella, son ya 13 participaciones en la ronda de cuartos de final de Grand Slam.

A sus 22 años y tres meses de edad es el tenista más joven en la era Open en conseguirlo destronando a Boris Becker (22 años y nueve meses). Un nuevo hito en su carrera que sigue destrozando todos los récords de precocidad escritos en los libros de historia.

En un 2025 de ensueño en el que ya acumula 58 victorias, el tenista de El Palmar sigue a todo ritmo en busca de conquistar tres años después Nueva York. Al igual que lo hizo en 2022, esta vez también serviría para arrebatar el número uno a Jannik Sinner. Pese a ello, si el italiano quiere mantener el liderato mundial, deberá seguir emulando a su gran rival, que sigue líder en la clasificación virtual.

No fue sencillo derribar la oposición del francés, que apoyado en su gran servicio supo poner en aprietos a Alcaraz. Sobre todo en el primer set, que tuvo que decidirse en el tie break tras casi una hora de juego. Sin opción alguna de rotura, el desempate sacó la cara más sólida del murciano, que se apuntó el set y desequilibró el partido. Le costó casi el mismo tiempo hacerse con el primer parcial que lo que necesitó para decantar sus partidos de segunda y tercera ronda.

Lejos de venirse abajo, Rinderknech siguió insistiendo en apretar al murciano, que consiguió finalmente en el sexto juego del segundo set la rotura que acabó por romper el partido. Y eso que acto seguido tuvo que lidiar con las únicas opciones de rotura en contra, pero con grandeza y calidad las supo solventar.

No fue el mejor día con el porcentaje de primeros servicios para Alcaraz pese a que no tuvo excesivos problemas con ello. Costó encontrar la regularidad, sobre todo en los primeros compases, aunque lo solventó con su gran fiabilidad desde el fondo.

Mismo guion en un tercer set en el que no sufrió lo más mínimo. Minimizando los errores no forzado, diez en todo el partido, el tenista de El Palmar firmó un día más una actuación sobresaliente para seguir a todo ritmo en Nueva York.

Alcaraz ya sabe que deberá lidiar con Jiri Lehecka, que superó al francés Adrian Mannarino (7-6 (4), 6-4, 2-6 y 6-2) para alcanzar por segunda vez en su carrera unos cuartos en Grand Slam. La anterior fue en el Open de Australia de 2023. Será la cuarta vez que Alcaraz se mida al checo, la tercera este 2025, en el que Lehecka ya le superó en Doha, la única vez que se han medido en pista dura. Será este martes. En juego, unas nuevas semifinales de Grand Slam.